Letos na ceste prihaja nov skupni model Suzukija in Toyote, ki so ga zdaj prvič pokazali tudi v javnosti.

Letošnje leto bo zaradi zaostrenih predpisov glede izpustov CO2, zaradi katerih bodo proizvajalci morali pospešiti prodajo svojih vozil s kar najmanjšim neposrednim izpustom (električni avtomobili, priključni hibridi), polno zanimivih elektrificiranih novosti.

Kar 2,7 metra medosne razdalje in drsna zadnja klop

Med te sodi tudi japonski dvojček, ki sta ga skupaj razvila Suzuki in Toyota. Pri Suzukiju bo to e-vitara, pri Toyoti pa novodobni urban cruiser – torej ime, ki smo ga nekoč na cestah že poznali. Pri Toyoti so ta avtomobil v javnosti prvič pokazali na avtomobilski razstavi v Bruslju.

Urban cruiser je dimenzijsko podoben modelu yaris cross, le da ima v primerjavi z njim kar 14 centimetrov daljšo medosno razdaljo. Ta meri 2,7 metra, kar je prav gotovo veliko glede na to, da je avtomobil skupno dolg 4,2 metra. Oddaljenost od tal je 18 centimetrov.

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Dve bateriji in tudi štirikolesni pogon

Ker je to predvsem urbano zasnovani avtomobil, katerega prvenstvena naloga ne bodo daljša potovanja, je pričakovano zmerno velika baterija. Kapaciteta bo 49 ali 61 kilovatnih ur. Pri manjši je moč pogona 106, pri večji pa 128 kilovatov, kar velja za pogon na sprednji kolesi. Pri večji bateriji bo na voljo še dodatni 48-kilovatni elektromotor za štirikolesni pogon in sistemsko moč 135 kilovatov.

Glede na velikost baterije in pričakovano porabo lahko realen doseg ocenjujemo na okrog tristo kilometrov pri večji bateriji, pri manjši pa na približno 250 kilometrov.

Tudi Japonci z robustnejšimi baterijami LFP

Pri bateriji velja izpostaviti tip LFP, ki velja za robustnejšega in bolj odpornega proti degradaciji, pa tudi potencialni možnosti požarov. Te baterije nimajo visokih koničnih moči polnjenja, zato pa je krivulja moči precej stabilna. Pri Toyoti za urban cruiserja niso objavili podatkov o razpoložljivi moči polnjenja.

Kakšne bodo cene za oba avtomobila, za zdaj še ni jasno. Glede na velikost avtomobila bi morale biti med 30 in 40 tisoč evri pred odbitkom subvencije.

Foto: Toyota

Foto: Toyota