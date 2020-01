Šok v Avstraliji: Slovenska igralka se je zgrudila na igrišču #video

Wildly unfair to Jakupovic, being made to play in unsafe work environment. No HR, no union. What recourse does she have? After being forced to risk her health? After the City of Melbourne advised people & pets to stay indoors bc air quality was so poor? Shambolic @AustralianOpen. https://t.co/zPOsNEheWi — Jonathan Newman (@Tennis_Jon) January 14, 2020

Slovenska teniška igralka Dalila Jakupovič je ponoči začela kvalifikacije na prvem grand slamu sezone, OP Avstralije, čeprav se dim in posledično močno onesnažen zrak zaradi požarov še ni razkadil. Naša igralka je proti Stefanie Vögele vodila s 6:4 in 5:6. Kar naenkrat je imela težave z dihanjem in se kmalu za tem zgrudila. Težave so bile tako hude, da Jakupovićeva ni mogla nadaljevati z dvobojem.

Foto: Gulliver/Getty Images

Naša igralka je po predaji, ko si je opomogla, dejala, da je žalostna in jezna, ob tem pa priznala, da se je zelo ustrašila, potem ko ni mogla dihati.

"Bilo je hudo. Še nikoli se mi ni zgodilo kaj takšnega in res sem se bala. Bala sem se, da bom izgubila zavest. Zato sem šla tudi na tla, ker nisem mogla hoditi. Nikoli pred tem nisem imel težav z astmo," je uvodoma dejala 28-letna teniška igralka.

"Mislim, da ni bilo pošteno do nas, ker to ni zdravo. Bila sem presenečena. Mislila sem, da danes ne bomo igrali. Nimam prav veliko izbire. Če ne gremo na igrišče, smo lahko tudi kaznovani. Morda bi bilo bolje, da bi počakali in videli, če bi bilo naslednji dan kaj bolje. Še vedno imajo čas in nikomur se ne mudi," so na dailymail zapisali besede naše igralke.

Foto: Gulliver/Getty Images

Nad pogoji se je pritoževal tudi britanski igralec

Naša igralka pa še zdaleč ni edina, ki je imela težav z dihanjem. Eden izmed njih je bil tudi Liam Broady, britanski igralec, ki ga je v prvem krogu kvalifikacij premagal Belorus Ilya Ivashka. Broady, ki meni, da je fizično zelo dobro pripravljen, je dejal, da ga je po štirih igrah povsem zadušilo.

"Pri izidu 6:3, 3:0 bi moral biti relativno svež, a sem se moral skloniti in zadihati. Moja fizična priprava je ena najboljših delov mojega tenisa, ampak dejansko se nisem dobro počutil. To jutro je bilo precej slabo. Ogreval sem se in najbolj presenečen sem bil, kako slabi pogoji so bili, ko sem prišel na igrišče," je povedal Broady in dodal, da je ozračje tako umazano, da z igrišč komaj vidiš stavbe v mestu.

Zrak v Melbournu trenutno ni najboljši. Foto: Gulliver/Getty Images

Organizatorji so zjutraj treninge zaradi slabe kakovosti zraka začasno ustavili, a so pozneje vseeno začeli s kvalifikacijami. Organizatorji upajo, da bo hladnejše temperature in veter, ki je napovedan konec tedna, razpihal moteči dim.