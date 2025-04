Očitno se v tenisu obeta prava revolucija, potem ko so najboljše igralke in igralci organizatorjem turnirjev za grand slam poslali pismo, v katerem zahtevajo znatno povečanje nagrad na turnirjih velike četverice.

Po tem, ko je Združenje profesionalnih teniških igralcev (PTPA) proti ATP in WTA vložilo tožbo, se še prah ni polegel, a v svetu tenisa je spet pestro. Le dva tedna pozneje zdaj 20 najboljših igralk in igralcev zahteva sestanek s predstavniki turnirjev za grand salam (OP Avstralije, OP Francije, Wimbledon, OP ZDA).

Več denarja

Po poročanju francoskega časnika L'Equipe igralci zahtevajo, da se denarna pogača bolj pošteno razdeli oziroma da imajo igralci več od tega, saj menijo, da brez igralcev teh turnirjev ne bi bilo. Prav tako si želijo, da bi imeli igralci več vpliva na odločitve glede tekmovanj ter posredno tudi na svoje zdravje in dobro počutje.

Zheng Qinwen Foto: Reuters

"Nekako morajo preživeti"

Na te zahteve sta se že odzvali dve igralki. Jessica Pegula, trenutno četrta igralka sveta, o tem ni želela prav veliko govoriti. "Sodelujemo s svojimi predstavniki WTA PBR (Player Board Representatives, op. p.), upam, da bom o tem kmalu vedela kaj več. Ampak zdaj ne želim preveč razlagati o tem," je dejala Američanka.

Bolj neposredna je bila kitajska teniška igralka Zheng Qinwen, finalistka OP Avstralije iz leta 2024. Ta meni, da so postavljene zahteve dobre za igralce. "Ne le za najboljše, še posebej za tiste, ki trdo delajo v vseh letih in bi morali dobiti plačilo od turnirjev za grand slam. Nekako morajo preživeti. Prav tako morajo plačati za dobro ekipo, da bi lahko imeli priložnost za zmago. Tako da mislim, da je to zelo pozitivno."

Igralke in igralci, ki so se podpisali pod zahteve:

Mesto Igralka Država Točke 1. Sabalenka Arina Belorusija 10.541 2. Swiatek Iga Poljska 7.470 3. Gauff Coco ZDA 6.063 4. Pegula Jessica ZDA 5.796 5. Keys Madison ZDA 4.949 6. Paolini Jasmine Italija 4.843 7. Andreeva Mirra Rusija 4.775 8. Zheng Qinwen Kitajska 4.135 9. Badosa Paula Španija 3.821 10. Rybakina Elena Kazahstan 3.808

Mesto Igralec Država Točke 1. Sinner Jannik Italija 10.330 2. Zverev Alexander Nemčija 7.645 3. Alcaraz Carlos Španija 6.720 4. Fritz Taylor ZDA 5.290 5. Đoković Novak Srbija 4.510 6. Ruud Casper Norveška 3.855 7. Draper Jack Velika Britanija 3.780 8. Tsitsipas Stefanos Grčija 3.445 9. Rublev Andrey Rusija 3.440 10. De Minaur Alex Avstralija 3.335

