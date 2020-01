Blaž Kavčič uspešno skozi prvi krog kvalifikacij OP Avstralije

V drugem krogu kvalifikacij bo 32-letni Kavčič lopar prekrižal s 16. nosilcem kvalifikacij, Nemcem Petrom Gojowczykom, 119. igralcem svetovne lestvice.

Australian Open slammed as Dalila Jakupovic is forced to quit after collapsing in coughing fit https://t.co/8Wb8xy3hVj pic.twitter.com/tgnp5YoKoo — Distinct Athlete (@DistinctAthlete) January 14, 2020

Slovenska teniška igralka Dalila Jakupović je imela zdravstvene težave. Naša igralka je proti Stefanie Vögele vodila s 6:4 in 5:6. Kar naenkrat je imela težave z dihanjem in se je kmalu zatem zgrudila. Težave so bile tako hude, da Jakupovićeva ni mogla nadaljevati dvoboja.

Blaž Rola obstal v prvem krogu kvalifikacij Melbourna

Slovenski teniški igralec Blaž Rola je že v prvem krogu končal kvalifikacije za uvodni grand slam sezone, odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu. Po dveh nizih ter uri in 39 minutah igre je Slovenca, 143. igralca sveta, s 7:6 (3) in 6:4 premagal 34-letni Ukrajinec Sergej Stahovski, ki je na 152. mestu lestvice ATP.

Foto: Reuters

Bedene se je že poslovil prvem krogu

Se po načrtih ni šlo tudi Aljažu Bedenetu, ki se je poslovil že v prvem krogu. Bedene, 54. igralec z lestvice ATP, je izgubil proti ameriškemu kvalifikantu Tommyju Paulu, 90. igralcu sveta.

Tekmeca sta se med seboj pomerila prvič, 22-letni Paul pa je po uri in 13 minutah igre dobil dvoboj prvega kroga proti osem let starejšemu Slovencu s 6:4 in 6:4.

Tamara Zidanšek Foto: Gulliver/Getty Images

Zidanškova hitro končala nastope v Hobartu

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je izgubila v 1. krogu turnirja WTA v Hobartu z nagradnim skladom 250.000 dolarjev. Zidanškova, 69. igralka sveta, je morala priznati premoč 30. na svetu in tretji nosilki, Kazahstanki Jeleni Ribakovi, z 1:6 in 4:6.

Foto: Guliver/Getty Images

Slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik je na turnirju WTA v Adelaidu z nagradnim skladom 782.900 dolarjev v 1. krogu dvojic skupaj z Avstralko Monique Adamczak izgubila proti Američanki Kaitlyn Christian in Čilenki Alexi Guarachi s 6:4, 0:6 in 5:10, piše STA.