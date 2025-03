Đoković po porazu v Miamiju ostal peti, Menšiku skok za 30 mest

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković, ki ga je v finalu mastersa v Miamiju zaustavil Čeh Jakub Menšik, je kljub porazu ostal na petem mestu svetovne lestvice ATP. Medtem pa je zmagovalec Menšik skočil kar za 30 mest in je po novem 24. igralec sveta. Na vrhu ostaja Italijan Jannik Sinner, ki še prestaja trimesečno kazen zaradi dopinške kršitve.

Drugi igralec sveta je Nemec Alexander Zverev, tretji Španec Carlos Alcaraz. Iz prve deseterice je izpadel Rus Danil Medvedjev, pridobila pa sta Grk Stefanos Cicipas, ki je po novem osmi, in Avstralec Alex de Minaur, ki je napredoval na rep deseterice.

Najvišje uvrščeni Slovenec Bor Artnak je glede na prejšnjo lestvico pridobil 12 mest in je po novem 442. na svetu. Izmed Slovencev so poleg omenjenega Artnaka med prvo tisočerico igralcev lestvice še Filip Jeff Planinšek (753.), Blaž Rola (788.) in Jan Kupčič (961.).