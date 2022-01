Eden od glavnih "dokazov" nasprotnikov cepljenja proti bolezni covid-19 je postalo domnevno veliko število (mladih) športnikov, ki so v letu 2021 umrli nenadne smrti. Implikacija je jasna: športniki umirajo zaradi cepiva. Toda ali se tovrstni tragični dogodki res dogajajo pogosteje ali pa smo nanje samo bolj pozorni? Na fotografiji danski nogometni zvezdnik Christian Eriksen, ki se je 12. junija lani zaradi srčnega napada zgrudil na tekmi evropskega prvenstva. Nasprotniki cepljenja proti bolezni covid-19 so dogodek pripisali govorici, da je Eriksen nekaj dni pred incidentom prejel cepivo Pfizer/BioNTech, toda vodstvo Interja, Dančevega zdaj že nekdanjega kluba, je pozneje pojasnilo, da nogometaš še ni bil cepljen proti bolezni covid-19.

Eden od glavnih "dokazov" nasprotnikov cepljenja proti bolezni covid-19 je postalo domnevno veliko število (mladih) športnikov, ki so v letu 2021 umrli nenadne smrti. Implikacija je jasna: športniki umirajo zaradi cepiva. Toda ali se tovrstni tragični dogodki res dogajajo pogosteje ali pa smo nanje samo bolj pozorni? Na fotografiji danski nogometni zvezdnik Christian Eriksen, ki se je 12. junija lani zaradi srčnega napada zgrudil na tekmi evropskega prvenstva. Nasprotniki cepljenja proti bolezni covid-19 so dogodek pripisali govorici, da je Eriksen nekaj dni pred incidentom prejel cepivo Pfizer/BioNTech, toda vodstvo Interja, Dančevega zdaj že nekdanjega kluba, je pozneje pojasnilo, da nogometaš še ni bil cepljen proti bolezni covid-19.

Šestnajstletnik se je med nogometno tekmo zgrudil in umrl zaradi krvnega strdka. Šestindvajsetletni plavalec je pred treningom doživel zastoj srca in umrl v bolnišnici. Petindvajsetletna atletinja je med tekom umrla zaradi srčnega napada. Zastoj srca je bil usoden tudi za 11-letnega košarkarja. V samo nekaj urah smo našli še več kot 70 podobnih zgodb. Vsem je skupno to, da zagotovo nihče ni bil cepljen proti bolezni covid-19. Umrli so namreč leta 2019. To pomeni, da je z enim od najbolj priljubljenih novih argumentov nasprotnikov cepljenja proti bolezni covid-19 – da so zaradi cepiva lani začeli množično umirati (mladi) športniki, prej pa niso – nekaj hudo narobe.

"Kolapsiranje športnikov se je v zadnjem letu povečalo za več 100x," je pred dnevi zapisal eden od slovenskih uporabnikov Facebooka, ki dvomi o cepljenju proti bolezni covid-19.

Takšne trditve so nemalokrat, tudi v tem primeru, podkrepljene s seznami nekaj deset športnikov, ki so v letu 2021 nenadoma umrli, doživeli kritičen zastoj srca ali imeli druge nepričakovane hude zdravstvene težave. Ta vsebuje 30 omemb športnikov, ta nekaj čez 30, eden od najnovejših, ki se zadnje dni tudi med Slovenci širi zelo hitro, kar 80:

Če preverimo vsako ime z zgornjega seznama posebej, lahko ugotovimo, da je bil vzrok za smrt večine najverjetneje nenadna srčna smrt, gre za najpogostejši vzrok umiranja sicer zdravih športnikov, ena oseba je umrla zaradi levkemije ali bolezni covid-19 (informacije so različne), ena oseba je umrla leta 2019, ena oseba je doživela srčni napad med prebolevanjem bolezni covid-19, na oseba je umrla zaradi toplotnega udara, ena oseba je umrla zaradi bolezni covid-19, ena oseba je umrla zaradi poka možganske anevrizme, pri eni osebi ni vira, ki bi potrdil njeno smrt. Foto: Matic Tomšič

Re.snica v iskanju resnice ni povrtala prav globoko. Mi smo.

Tudi gibanje Re.snica Zorana Stevanovića, ki nasprotuje epidemiološkim ukrepom, se je včeraj spraševalo: le kaj počnejo športniki v zadnjem letu, česar prej niso?

Objavili so grafiko, ki domnevno prikazuje število mladih športnikov, ki so se v letu 2021 zgrudili oziroma umrli. Namig je, jasno, da se to dogaja zaradi cepljenja proti bolezni covid-19.

Spodnji graf, ki ga prek družbenih omrežij deli gibanje Re.snica, se opira na razmeroma novo spletno stran Good Sciencing, ki objavlja izključno proticepilske prispevke. Vir podatkov za graf je objava o kar 433 srčnih zastojih in 256 smrtih športnikov, domnevno zaradi cepljenja proti bolezni covid-19 v letu 2021. Priložen je z viri v več kot deset različnih jezikih podprt seznam vseh oseb, ki naj bi utrpele stranske učinke cepljenja. Na njem se pojavijo tudi tako rekoč vsa imena kot na zgoraj omenjenih manj obsežnih seznamih.

Foto: Matic Tomšič

Objavo smo temeljito analizirali. Ugotovitve so sledeče:

- O "mladih" športnikih: od 433 naštetih oseb je 84 starejših od štirideset let, 91 pa je starih od 30 do vključno 40 let.

- Od 256 naštetih smrti je bilo pri osebah, mlajših od 40 let, zabeleženih 180 smrti. Ta starost je kriterij, ki smo ga upoštevali pri naši nadaljnji raziskavi (klik tukaj).

- Med približno 80 umrlimi osebami od 180, mlajšimi od 40 let, najdemo trenerje, upokojene športnike, rekreativce, osebe, ki so storile samomor, ki so umrle zaradi drugih bolezni in možganskih anevrizem, utopljenca, žrtev prometne nesreče, igralca računalniških iger, športnika, ki je padel po padcu z balkona, športnika, ki je umrl po vnetju grla, postreščka na golfišču, hokejista, ki je umrl po trku v zaščitno ograjo, tekača, ki je padel v prepad. Pri še vsaj desetih drugih

- Morda najpomembnejše: neznani avtor objave v naslovu trdi, da so našteti športniki doživeli srčne napade oziroma umrli zaradi cepljenja. Ne samo, da so dokazljive neposredne povezave med smrtjo in cepljenjem proti bolezni covid-19 izjemno redke - v Sloveniji smo do zdaj potrdili le dve -, za veliko večino naštetih športnikov avtor objave tudi zgolj domneva, da so bili cepljeni. Ta podatek namreč navaja le za peščico oseb. Med 180 umrlimi, mlajšimi od 40 let, je bilo tako potrjeno cepljenih le 22. Med njimi so tudi športnik, ki je padel z balkona, športnika, ki sta umrla zaradi pljučnice oziroma vnetja grla, trener in vodja hokejskega kluba, ki je storil samomor. Avtor objave priznava, da ne ve, ali so bili drugi športniki cepljeni ali ne, a mu verodostojnost tega podatka ni zelo pomemben.

Nogometni svet sta leta 2019 pretresli zgodbi španskega nogometnega vratarja Ikerja Casillasa, ki je maja 2019 doživel srčni napad, in nizozemskega branilca Daleyja Blinda, ki so mu decembra 2019 diagnosticirali miokarditis. Lani sta za podobna šoka poskrbela argentinski napadalec Sergio Aguero, ki je zaradi težav s srcem končal kariero, in Danec Christian Eriksen, ki je na evropskem prvenstvu doživel srčni napad. Razlika med prvima in drugima je sicer, da nasprotniki cepljenja Aguera in Eriksena razglašajo za žrtvi cepiva proti bolezni covid-19, pa čeprav Danec pred nesrečnim dogodkom ni bil cepljen, Aguero pa je januarja lani prebolel bolezen covid-19, ki lahko ima tudi dolgoročne posledice za zdravje srca. Foto: Getty Images

Pred tedni je bil zelo viralen tudi domnevni seznam 108 nogometašev, registriranih pri zvezi Fifa, ki naj bi zaradi cepljenja proti bolezni covid-19 nenadno umrli v letu 2021. Podrobnejši pregled izvorno hebrejskega vira te trditve je sicer pokazal, da je bilo na seznamu nogometašev, ki bi res igrali pod okriljem svetovne nogometne zveze, le za vzorec, so bili pa med njimi tudi igralci ameriškega nogometa, atleti, tenisači, igralci badmintona in namiznega tenisa, bodibilderji, košarkarji, igralci ragbija in hokeja, celo član godbe na pihala. Starost vseh umrlih oseb na seznamu je segala od 12 do 64 let, med vzroki smrti pa so bili tudi prometne nesreče, anevrizmi, samomori in prebolevanje bolezni covid-19.

Pred cepljenjem proti bolezni covid-19 seznamov umrlih športnikov ni delal nihče. A to ne pomeni, da jih ni bilo veliko. Skoraj osemdeset, ki so umrli leta 2019, smo jih našli v le treh urah.

Nenadne ali nepojasnjene smrti športnikov se danes zlorabljajo za propagando nasprotovanja cepljenju proti bolezni covid-19. Ne le, da na to že opozarjajo športne zveze in družine umrlih oseb, trditev je mogoče podkrepiti tudi z danes večinoma žal pozabljenimi, a številnimi imeni (mladih) športnikov, ki so nenadno umrli v letu 2019. Takrat se proti bolezni covid-19 ni mogel cepiti še nihče.

Spodnji seznam v koledarskem letu 2019 umrlih 75 športnikov, med katerimi sta tudi dva aktivna nogometna sodnika in trije rekreativci, sicer pa gre za osebe, ki so šport trenirale oziroma so se z njim ukvarjale tekmovalno ali profesionalno, je nastal v samo treh urah. Vse osebe z izjemo treh športnikov, ki pa so bili ob smrti še vedno tekmovalno aktivni, so mlajše od 40 let.

Z izjemo dveh nemških so vsi viri izključno v angleškem jeziku (iskali smo po angleških ključnih besedah), kar pomeni, da je bilo primerov najverjetneje še precej več, a se je o njih poročalo v drugih jezikih (samo v Italiji, na primer, je leta 2019 zaradi nenadne srčne smrti umrlo vsaj 39 rekreativnih in profesionalnih športnikov, starih do 35 let, a so o njih, če sploh so, zvečine poročali le v domačem jeziku).

1. Isaac Promise, nogometaš, umrl zaradi srčnega zastoja med treningom z utežmi, 31 let (vir)

2. Maximilian Reinelt, veslač ter dobitnik zlate in srebrne olimpijske medalje, zgrudil se je med tekom na smučeh, umrl po neuspešnih poskusih oživljanja, 30 let (vir)

3. Faty Papy, nogometaš, umrl med tekmo, najverjetneje je šlo za zastoj srca, 28 let (vir)

4. Alex Miller, igralec ameriškega nogometa, umrl zaradi srčnega zastoja med tekmo, srednješolec (vir)

5. Danilo Feliciano de Moraes, nogometaš, sin legendarnega brazilskega bočnega branilca Cafuja, med igranjem nogometa je umrl zaradi zastoja srca, 30 let (vir)

6. Lars Krüger, igralec rokometa, umrl med tekmo, najverjetneje je šlo za zastoj srca, 32 let (vir)

7. J. T. Kuhn, igralec košarke, umrl zaradi zastoja srca, 16 let (vir)

8. Kadin Roberts-Day, igralec ameriškega nogometa, umrl po treningu zaradi zastoja srca, 16 let (vir)

9. Kenneth To, plavalec, med pripravami na trening doživel zastoj srca in umrl v bolnišnici, 26 let (vir)

10. Parker Neff, igralec bejzbola, umrl na igrišču, najverjetneje je šlo za zastoj srca, 21 let (vir)

11. Keaton Kroll, nogometaš, med tekmo se je zgrudil in umrl zaradi krvnega strdka, 16 let (vir)

12. Hezekiah B. Walters, igralec ameriškega nogometa, nenadna smrt med treningom, 14 let (vir)

13. Jackson Pfister, igralec ameriškega nogometa, umrl zaradi srčnega zastoja med tekmo, imel je prirojeno srčno napako, 15 let (vir)

14. Philip Everson, tekač, med tekaškim tekmovanjem po prečkanju ciljne črte doživel zastoj srca in umrl, 26 let (vir)

15. Ryan Costello, igralec bejzbola, našli so ga mrtvega v hotelski sobi, umrl naj bi naravne smrti, 23 let (vir)

16. Victor Hugo Hurtado, nogometni sodnik, med sojenjem doživel srčni zastoj in umrl, 31-32 let (vir, vir)

17. Lachlan Hernaman, nogometaš, nenadoma umrl med treningom, razlog smrti še vedno neznan, 20 let (vir)

18. Theodore "Boobie" Hammonds, igralec ameriškega nogometa, umrl med treningom, najverjetneje je šlo za zastoj srca, 23 let (vir)

19. Radhakrishnan Dhanarajan, nogometaš, umrl med tekmo zaradi zastoja srca, 39 let (vir)

20. Jordan Duckett, igralec ameriškega nogometa, med tekmo je nenadoma umrl, najverjetneje je šlo za zastoj srca, 13 let (vir)

21. Aniket Sharma, igralec kriketa, umrl med tekmo zaradi zastoja srca, 21 let (vir)

22. Polina Kobzeva, nogometašica in tekmovalka v mešanih borilnih veščinah, med treningom je umrla zaradi zastoja srca, 19 let (vir)

23. Lenny Pierre, igralec košarke, umrl med treningom zaradi zastoja srca, 16 let (vir)

24. Rajesh Ghodge, igralec kriketa, med tekmo se je zgrudil in umrl, razlog smrti ni znan, 43 let (vir)

25. Skylar Lasby, igralec ameriškega nogometa, umrl med treningom zaradi zastoja srca, 12 let (vir)

26. Troy Byrd, igralec košarke, umrl na igrišču zaradi nenadnega zastoja srca, 11 let (vir)

27. Jarzinho Pieter, nogometni vratar, umrl v hotelu zaradi zastoja srca dan pred mednarodno tekmo, 31 let (vir)

28. Josiah Miles, igralec ameriškega nogometa, umrl med tekmo zaradi poka možganske anevrizme, 11 let (vir)

29. Soumya Das, nogometaš, umrl med plavanjem, najverjetneje pa ni utonil, temveč doživel zastoj srca, 18 let (vir)

30. Abraham Reinhardt, igralec ameriškega nogometa, njegovo zdravje se je sunkovito poslabšalo in po samo treh dneh v bolnišnici je umrl zaradi hiponatremije, 23 let (vir)

31. Carolina Lewis, igralka tenisa, nenadoma umrla med izletom v ZDA, razlog za smrt neznan, 23 let (vir)

32. Aimee Lindsay, nogometašica, v šoli se je nenadoma zgrudila in umrla, 13 let (vir)

33. Ibrahim Diarra, igralec ragbija, doma je umrl zaradi srčnega zastoja, 36 let (vir)

34. Leo Neves, deskar, umrl med tekmovanjem zaradi srčnega zastoja, 40 let (vir)

35. Brandon Adams, igralec ameriškega nogometa, med druženjem s prijatelji se je nenadoma zgrudil in se udaril v glavo, umrl je med prevozom v bolnišnico, natančen vzrok smrti ni znan, 21 let (vir)

36. Arie Irawan, golfist, našli so ga mrtvega v hotelski sobi, najverjetneje je umrl naravne smrti, 28 let (vir)

37. Mohamed Savane, nogometaš, umrl med tekmo zaradi zastoja srca, 15 let (vir)

38. Scheyenne Sanitoa, igralec ameriškega nogometa, umrl nenadne smrti, razlog ni znan, 21 let (vir)

39. Bryce Turner, igralec ameriškega nogometa, umrl teden dni po hospitalizaciji zaradi "nenadnega poslabšanja zdravja med treningom", 20 let (vir)

40. Nakehko Lamothe, igralec hokeja, po tekmi doživel srčni napad in umrl v bolnišnici, 23 let (vir)

41. Molly Webb, nogometašica, nenadoma umrla po nekaj dneh bolezenskih simptomov neznanega izvora, pozneje so ugotovili, da je imela sepso, 25 let (vir)

42. George Atkinson III., igralec ameriškega nogometa, umrl nenadne smrti, razlog smrti neznan, 27 let (vir)

43. Tommy Plant, igralec nogometa, leta 2019 doživel srčni zastoj in bil klinično mrtev 15 minut, leta 2020 pa je po še enem srčnem zastoju umrl, osem let (vir)

44. Jermaine Marshall, igralec ameriškega nogometa, nenadoma umrl zaradi težave s srcem, 28 let (vir)

45. Aneesh V., policist in nogometaš, med tekmo je umrl zaradi srčnega zastoja, 32 let (vir)

46. Domanique Jones, igralec košarke, umrl v bolnišnici po nenadnem pojavu težav s srcem, 18 let (vir)

47. Jermaine Falconer, igralec ameriškega nogometa, umrl v bolnišnici po tem, ko se je zgrudil med dvigovanjem uteži, najverjetneje je šlo za zastoj srca, 16 let (vir)

48. Miguel Nurse, nogometaš, umrl med tekmo zaradi zastoja srca, 38 let (vir)

49. Sonny Chambers, nogometaš, umrl v svoji sobi po nenadnem napadu oziroma kapi, 17 let (vir)

50. Ritwik Das, nogometaš, umrl med tekmo zaradi zastoja srca, 23 let (vir; isti vir navaja nenadno smrt nogometnega vratarja, ki se je zgodila mesec dni prej, vendar o dogodku ni dodatnih informacij)

51. Lackey Massaquoi, kandidat za nogometnega sodnika, med preizkusom fizične pripravljenosti doživel srčni napad in umrl, starost neznana (vir)

52. Hareesh Gangadharan, igralec kriketa, umrl med tekmo, najverjetneje je šlo za zastoj srca, 33 let (vir)

53. Kerr Wilson, nogometaš in telovadec, umrl dva dni po hospitalizaciji zaradi nenadnega poslabšanja zdravja, 15 let (vir)

54. Daron Lewis Godbee, atlet, umrl v šoli zaradi zastoja srca, 13 let (vir)

55. Michael Tamoaieta, igralec ragbija, nenadoma umrl zaradi neznanega vzroka, 23 let (vir)

56. Lotte van der Zee, model, med smučanjem je doživela srčni napad in se zgrudila, umrla je po dveh tednih v komi, 20 let (vir)

57. Sonu Yadav, igralec kriketa, med treningom se mu je počutje zelo poslabšalo, ob prihodu v bolnišnico so ga razglasili za mrtvega, 22 let (vir)

58. Brantley Chandler, igralec bejzbola, med fotografiranjem s soigralci je doživel srčni napad in umrl, 6 let (vir)

59. Haroon Quareshi, nogometaš, med tekmo se je zgrudil in umrl, starost neznana, veljal pa je za obetavnega mladega igralca (vir)

60. Kai Lermer, igralec košarke, med prijateljsko tekmo se je zgrudil in umrl, pozneje je bilo ugotovljeno, da je imel okvaro srca, 16 let (vir)

61. Ludwin Florez Nole, nogometaš, po tekmi je spil kozarec mrzle vode in doživel srčni napad, slabo se je počutil že med tekmo, končal jo je predčasno in odšel domov, 27 let (vir)

62. Edwin Boakai, nogometni vratar, med tekmo se je zgrudil in umrl, starost neznana, je bil pa aktiven igralec za prvoligaški klub (vir)

63. Dylan McCarthy, nogometaš, nenadoma umrl na domu, 16 let (vir)

64. Jacquez Welch, igralec ameriškega nogometa, med tekmo se je zgrudil in umrl, pozneje je bilo ugotovljeno, da je imel v možganih žilno anomalijo, 18 let (vir)

65. Igralec tenisa, ime zaradi varovanja zasebnosti družine ni znano, umrl med igro tenisa zaradi zastoja srca, 32 let (vir)

66. Charlie Slocombe, nogometaš, med tekmo se je zgrudil in umrl nekaj dni pozneje v bolnišnici, 25 let (vir)

67. Miguel Bonalos, igralec košarke, umrl zaradi zastoja srca, 20 let (vir)

68. Taylor Ceepo, tekačica, med polmaratonom se je zgrudila in umrla med prevozom v bolnišnico, 22 let (vir)

69. Ramon Ismael Coronel, nogometni vratar, nenadoma umrl med praznovanjem ubranjene enajstmetrovke, 17 let (vir)

70. Dominic Hamlyn, atlet in plavalec, umrl med plavanjem pod vodo, najverjetneje ga je izdalo srce, 24 let (vir; članek je bil objavljen januarja 2020, Hamlyn je umrl julija 2019)

71. Margarita Plavunova, atletinja, med treningom umrla zaradi zastoja srca, 25 let (vir)

72. Deshaud Williams, igralec ameriškega nogometa, med tekom se je nenadoma zgrudil in umrl, vzrok smrti je bil najverjetneje zastoj srca, 16 let (vir)

73. Ryan Latham, igralec ameriškega nogometa, umrl med spanjem zaradi predhodno neodkritih težav s srcem, 15 let (vir)

74. Avstralski nogometaš, ime je zaradi varovanja zasebnosti družine neznano, se je zgrudil med ligaško tekmo in umrl, 46 let (vir)

75. Walter Martinez, nogometaš in nekdanji reprezentant Hondurasa, umrl zaradi zastoja srca, 37 let (vir)

76. Kemoy Campbell, atlet, med tekmovanjem doživel zastoj srca in bil klinično mrtev, oživljanje je bilo uspešno, po dogodku se je upokojil in je edini še živeči športnik na tem seznamu, 30 let (vir)