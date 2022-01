Đoković se je v Beogradu izognil navijačem in medijem, odpeljal ga je brat #video

Srbski teniški zvezdnik, ki se je včeraj po 11 dneh pingponga z avstralskimi oblastmi moral odpovedati svojim sanjam o še deseti zmagi na Odprtem prvenstvu Avstralije in 21. zmagi na turnirju za veliki slam, je že pripotoval na Letališče Nikola Tesla v Beogradu. Pričakale so ga množica navijačev s srbskimi zastavami, kopica novinarjev ter okrepljene policijske in varnostne enote, a se jim je uspešno izognil.

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković, ki so ga včeraj deportirali iz Avstralije, je že prispel v domovino. Foto: Guliverimage

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković, ki se je včeraj po odločitvi sodišča - to je potrdilo sklep avstralskega ministra za priseljevanje Alexa Hawka, da prvemu loparju sveta prekliče vizum za vstop v Avstralijo - v Melbournu nemudoma vkrcal na letalo proti Dubaju, se je že vrnil v Beograd.

Kot poročajo srbski mediji, je teniški igralec ostal zvest svoji odločitvi, da se do konca Odprtega prvenstva Avstralije javno ne bo izpostavljal in ne bo komentiral preteklih dogodkov. Ob izhodu z letališča je tako obšel medije in navijače, ki so vsake toliko glasno skandirali njegovo ime. Kot poročanju srbskega Kurirja, je Đoković že v svojem stanovanju v predelu Novi Beograd. Tja ga je odpeljal njegov mlajši brat Đorđe.

Novak v avtu z bratom Đorđem Đokovićem Foto: Guliverimage

Prvi posnetki z letališča v Dubaju:

Fotografije z Letališča Nikola Tesla v Beogradu:

Đoković je iz Melbourna najprej pripotoval v Dubaj, kjer je pristal danes ob 5.30 po slovenskem času in posnel nekaj fotografij z navijači, nato pa pot nadaljeval do Srbije. Na beograjskem letališču je pristal okrog 12.30.

Fotografije z letališča v Dubaju, kjer je pristal danes okrog 5.30 po slovenskem času:

Novak Đoković je že na letalu za Beograd, kjer ga pričakujejo malo po 12. uri. Foto: Guliverimage

Na letališču v Dubaju si je vzel čas tudi za selfije z navijači. Foto: Guliverimage

V Beogradu so pripravljeni na prihod nacionalnega junaka.

