OP Avstralije: zapravljene priložnosti Kaje Juvan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kaja Juvan se od letošnjega OP Avstralije poslavlja že po uvodnem krogu. V tem dvoboju pa je Ljubljančanka je v tem dvoboju zapravila veliko priložnosti, saj je imela v obeh nizih prednost, a je nikakor ni znala izkoristiti.

V prvem nizu je Juvanova povedla s 4:2 in imela lepo priložnost, da dobi prvi niz. V nadaljevanju smo lahko videli še tri odvzeme servisa, tako da je na koncu odločala podaljšana igra. Ta je bila napeta vse do konca, a jo je z 9:7 dobila Belgijka.

Kaja Juvan se je morala posloviti že v prvem krogu OP Avstralije. Foto: Guliverimage

V drugem nizu se je ob veliki prednosti podrlo vse

V drugem nizu je Juvanova doživela tako imenovani teniški mrk. Vodila je že s 5:1 in bila le še igro oddaljena, da dobi niz in izsili tretji niz. A sledil je preobrat, ki ga verjetno ni pričakoval nihče. Zanevski, ki je trenutno 80. igralka sveta, je uspelo izenačiti na 5:5.

A priložnosti Juvanove še ni bilo konec. V enajsti igri je svoji nasprotnici spet odvzela servis, povedla s 6:5 in servirala za zmago v drugem nizu. A tudi v tem poskusu ji ni uspelo. Spet je odločala podaljšana igra, ki jo je s 7:4 dobila Maryna Zanevska in po dveh urah in osmih minutah zasluženo slavila.

V posamični konkurenci slovenske barve zdaj brani le še Konjičanka Tamara Zidanšek, ki se bo prav tako pomerila s tekmico iz Beneluksa, 31-letno Nizozemko Arantxo Rus, 66. igralko sveta.

Na delu tudi lanska zmagovalka OP Avstralije

Na osrednjem igrišču je igrala Naomi Osaka, branilka lanske zmage na OP Avstralije. Njena nasprotnica je bila Kolumbijka María Camila Osorio Serrano, ki jo je premagala z izidom 6:3, 6:3. Japonka se je lani zaradi psihičnih težav za nekaj časa umaknila z igrišča, a videti je, da je na začetku letošnje sezone v dobri formi.

Svojo avstralsko zgodbo je uspešno začela peta nosilka Grkinja Maria Sakkari. Njena nasprotnica je bila Nemka Maria Tatjana, trenutno šele 285. igralka sveta, ki jo je Sakkarijeva premagala po dveh nizih 6:4, 7:6 (2).