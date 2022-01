"Avstralci mučili Đokovića, pri nas pa so Avstralci dobrodošli"

Srbska javnost je izgon svojega teniškega asa Novaka Đokovića sprejela z ogorčenjem. Praktično vsi se strinjajo, da je politika premagala šport, prepričani so, da se je najboljšemu tenisaču na svetu zgodila krivica. A predsednik Aleksandar Vučić trdi, da bo Srbija odločitev sprejela dostojanstveno in se avstralskim športnikom ne bo maščevala.

Razglasitev odločitve na avstralskem zveznem sodišču.

"Mi ne bomo maščevalni, avstralski narod ni nič kriv. Narod je pokazal, da je z nami, politika ni bila. Avstralski športniki kmalu k nam pridejo na atletsko prvenstvo, mi jih bomo dočakali odprtih rok. Obnašali se bomo povsem drugače, kot so se oni do Đokovića," je dejal Vučić, ki je s teniškim igralcem pred letom v domovino opravil tudi telefonski pogovor.

Ali menite, da je prav, da mora Novak Đoković zapustiti Avstralijo? Da, prav je, da mora zapustiti državo, saj ni izpolnjeval pogojev. 4033 glasov + 77,05%

Ne, moral bi ostati in igrati na OP Avstralije. 1168 glasov + 22,32%

Me ne zanima, nisem spremljal tega primera. 33 glasov + 0,63% Oddanih 5234 glasov

Đoković pred vkrcanjem na letalo. Foto: Reuters "Mi ga nestrpno pričakujemo doma. Lahko se vrne pokončno, za nas je heroj. Tisti, ki mislijo, da so izgnali neke principe, so dokazali, da jih sploh nimajo. Deset dni so maltretirali teniškega igralca, da so mu na koncu sporočili tisto, kar so že od začetka vedeli, da mu bodo. Ne bi bilo težav, če mu bi že na začetku povedali, da ga kot necepljenega ne bodo spustili v državo. So se pa nato spomnili zdravstvenih izjem, po katerih so nekateri lahko dobili vizo. Novak je vse storil, kot je bilo potrebno, a mora vseeno domov."

Medtem ko Vučić ne načrtuje povračilnih ukrepov, pa te zahteva opozicija. Koalicija NADA zahteva, da se avstralski veleposlanik razglasi za nezaželeno osebo, saj naj bi šlo za pregon avstralskih politikov proti Srbu in Srbiji.

Posnetek, kako so Novaka Đokovića pripeljali na letališče, od kjer je že odletel v Dubaj.

"Ne samo, da so najboljšemu igralcu napravili nenadomestljivo škodo, ponižali so Srbijo in vse njene državljane. Zato moramo ostro odgovoriti na arogantno obnašanje avstralskih oblasti. Naš ambasador mora zapustiti Avstralijo, njenega tukaj pa razglasiti za nezaželeno osebo," zahteva Miloš Jovanović, kandidat za predsednika.

Podporo Đokoviću so že izrazili tudi minister za šport Vanja Udovičić, domača teniška zveza, številni drugi športniki in tudi politiki. "Odločitev o izgonu Đokovića je škandalozna in je pokazala, kako v nekih drugih državah funkcionira oziroma ne funkcionira vladavina prava," je izjavila srbska premierka Ana Brnabić.