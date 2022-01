Končano je, Novak Đoković mora zapustiti Avstralijo! #video

Tričlanski senat sodišča je sprejel soglasno odločitev, da se Đokovićev zahtevek zavrne. Tenisač je namreč zahteval ponovno priznanje njegovega vizuma, ki jo je v petek z izvršnim sklepom na podlagi javnega interesa preklical avstralski minister za priseljence Alex Hawke. Đokovićeva pravna ekipa je pri tem trdila, da je sklep neracionalen, poroča avstralski časnik The Age.

Sodniki so po nekajurni razpravi preučili argumente obeh strani, ki so bili predstavljeni sodišču. Na koncu so po slabih treh urah preučevanja argumentov odločili, da Novak Đoković trenutno ne more prebivati v Avstraliji, saj ne izpolnjuje pogojev, ki jih zahtevajo oblasti Avstralije.

Srbski teniški as je prišel v Avstralijo, ker naj bi imel zdravstveno izjemo. Torej, da je v zadnjih šestih mesecih prebolel covid-19. Po mnenju ministrstva za priseljevanje to ni bilo dovolj, zato so Đokoviću v petek še drugič preklicali vizum.

Ta je svojo pravico še enkrat iskal na sodišču, a mu tokrat ni uspelo. Prvem igralcu sveta lahko dosodijo kazen, da tri leta ne sme vstopiti v Avstralijo.

Novak Đoković je imel v ponedeljek že prvo obravnavo na okrožnem sodišču. Takrat je sodišče odločilo njemu v prid in 34-letnega teniškega igralca so morali spustiti na prostost. V tem času je Đoković celo treniral na osrednjem igrišču in upal, da bo lahko igral na prvem letošnjem turnirju za grand slam. Danes so vsi upi splavali po vodi.

Eden najboljših teniških igralcev vseh časov bi na turnirju lovil svojo deseto zmago in skupno 21. zmago na turnirjih za grand slam.

Športna in svetovna javnost je bila ob primeru Novaka Đokovića precej razdeljena. Nekateri so menili, da bi moral nemudoma zapustiti državo, medtem ko so drugi trdili, da je žrtev avstralskih političnih igric in da bi mu morala vlada Avstralije dovoliti vstop v državo. Po nekaterih anketah avstralskih medijev so bili anketiranci precej proti Đokoviću. Po anketi spletnega medija je 71 odstotkov Avstralcev menilo, da ga morajo izgnati iz države.

7:45: Vrhovni sodnik CJ Allsop je sporočil, da je sodišče odločilo v prid Avstralije. To pomeni, da mora Novak Đokovič zapustiti državo.

4.41: Razprava je končana. Vrhovni sodnik CJ Allsop je po končani razpravi dejal, da bodo popoldne in proti večeru preučili primer ter upajo, da bodo odločitev sprejeli še danes.

4.30: Nick Wood, odvetnik Srba, je povedal, da bodo, če bo sodišče odločilo v korist Novaka Đokovića, zahtevali, da se 34-letnega Beograjčana v pol ure spusti na prostost.

4.15: Stephen Loyd je končal svojo predstavitev. Besedo ima Nick Wood, odvetnik Novaka Đokovića, ki odgovarja na argumente Loyda.

4.00: Vladni odvetnik je navedel, da je v Srbiji precepljenost zelo nizka, na kar bi lahko vplivala popularnost Novaka Đokovića. "Novak Đoković je v Srbiji zelo priljubljen … V njegovi državi je ocenjeno, da je cepljenih manj kot polovica prebivalstva."

3.55: Mnogi se spotikajo ob privilegij Novaka Đokovića, potem ko sodni postopki potekajo zelo hitro. Sojenje poteka v nedeljo, kar je velika redkost. Kot kaže, ima teniški turnir OP Avstralije v deželi "tam spodaj" zares veliko vrednost.

3.50: Morda se ob vsej tej drami pozablja na ostale igralce, ki zaradi sojenja še vedno čakajo na spored prvega dneva OP Avstralije. Zagotovo za ostale igralce to čakanje ni prijetno. Organizatorji turnirja verjetno čakajo, kako se bo sodišče odločilo.

The Djokovic hearing continues and 127 other tennis players would like to know at what time they are playing tomorrow at the Australian Open



How long can they be kept waiting? pic.twitter.com/iMh6kezA6D — Christopher Clarey 🇺🇸 🇫🇷 🇪🇸 (@christophclarey) January 16, 2022

3.35: Razprava se nadaljuje. Stephen Loyd, odvetnik države, bo v naslednji uri dokončno predstavil argumente.

2.35: Obravnava je trenutno prekinjena. Stephen Loyd je povedal, da bo za svojo prestavitev argumentov potreboval še eno uro.

2.30: Po pisanju avstralskih medijev Novak Đoković tudi v tej obravnavi ne bo pričal.

Djokovic won't take the stand to explain his vaccination views



From gov written submissions: "He's chosen not to go into evidence in this proceeding. He could set the record straight if it needed correcting. He has not - that has important consequences"https://t.co/R4pPYm1BYg — Paul Sakkal (@paulsakkal) January 16, 2022

2.22: Sodnik James Allsop je dejal, da zdrav razum da vedeti, da bi preklic Đokovićevega vizuma povzročil veliko nesoglasij v družbi, medtem ko je minister Hawke menil nasprotno.

2.10: Predstavnik države je povedal, da je Novak Đoković glede na njegov status v družbi mnogim vzornik in lahko vpliva na njih. Ob tem poudari, da smo pri Srbu v bližnji preteklosti videli zanemarjanje varnostnih protokolov, povezanih s covid-19. "Tudi, ko je vedel, da je okužen, in je prejel pozitiven test, je šel na intervju ter fotografiranje, kjer je bil brez maske."

2.00: Loyd je povedal, da je med privrženci Novaka Đokovića prišlo do nemira že po prvi odločitvi. In da je minister za priseljevanje Alex Hawke na široko razmišljal o posledicah o svoji odločitvi.

1.50: Stephen Loyd je v uvodu poudaril, da je bil Novak Đoković proti cepljenju še preden je bilo cepivo na voljo. Med drugim je omenil, da je Novakov razlog, da ni cepljen, ta, da je sredi decembra prebolel covid-19. Ob tem ugotavlja, da bi se Srb lahko cepil že pred tem, glede na to, da pandemija traja že dve leti.

1.40: Odvetniki Novaka Đokovića so končali s svojo predstavitvijo. Takoj za njimi je s svojo predstavitvijo začel Stephen Loyd, ki v tem primeru predstavlja državo. Ta je dejal, da bo poskušal biti v svoji razpravi čim krajši in da bodo poskušali ovreči vse argumente nasprotne strani.

The minister's lawyers have set out the reasons for decision in a handy table, identifying the most important bits and where to find them. The full table in the submission can be found here: https://t.co/R8FAaiIfe6 pic.twitter.com/KG3awgRIop — Karen Sweeney (@karenlsweeney) January 16, 2022

01.30: Nekatere ankete avstralskih medijev jasno kažejo, kaj mislijo Avstralci. Kar 76 odstotkov anketirancev na spletni strani The Age meni, da bi moral Đoković zapustiti državo.

New:



A poll by Melbourne newspaper @theage shows broad support, 71% for sending Djokovic out of the country; only 14% of the 1,607 respondents believe he should be allowed to stay and play.



This would be higher-caliber polling than earlier online polls.https://t.co/IhJHNQ33NM pic.twitter.com/q9x8VpTut9 — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 16, 2022

01.20: Tudi tokrat so se pred sodiščem zbrali podporniki Novaka Đokovića.



While the #federalcourt in Melbourne hears evidence on whether #Novak_Djokovic stays or goes supporters outside waved flags and sang watch LIVE https://t.co/SgSB6JRLKm #COVID19 #tennisaustralia pic.twitter.com/UxkvtQcO5m — YourNewsUKtv (@YourNewsUKtv) January 15, 2022

01.15: Javnost je na družbenih omrežjih so deljena. Nekateri prvega igralca sveta podpirajo, medtem ko nekateri menijo, da bi moral že zdavnaj zapustiti Avstralijo. Eden tistih, ki ga je med obravnavo podprl, je tudi Mardy Fish, nekdanji vrhunski igralec. Spomnimo se, da je Rafael Nadal včeraj izjavil, da bo OP Avstralije vrhunski turnir, ne glede na to, ali bo Đoković igral ali ne.

I joke a lot on here, but what’s going on with @DjokerNole right now seems ridiculous. Using him as a political pawn. Save the vax’d and unvaxd comments. Dude is a human being. — Mardy Fish (@MardyFish) January 15, 2022

01.00: Dotaknili so se tudi intervjuja, ki ga je Đoković dal L'Equipe. Srb je prišel na intervju, kljub temu da je vedel, da je okužen. "Novak Đoković se zaveda, da je narobe ocenil situacijo."

Ob tem so poudarili, da na turnirju Adria Tour niti v enem trenutku ni kršil distance na turnirju v Srbiji in na Hrvaškem. Na tistem turnirju je namreč prišlo do okužb, kjer se je tudi sam okužil.



00.35: Nick Wood je povedal, da se je minister oprl na trditev, da Đoković predstavlja tveganje za javno zdravje in se je oprl na navedbe nekaterih medijev (BCC), kjer so zapisali njegove komentarje o cepljenju. Poudarili so, da Novak nikoli ni nasprotoval cepljenju. Izjavil je le, da ni strokovnjak na tem področju in da želi izbrati tisto, kar je najboljše za njegovo telo, ter da ne želi, da ga kdo prisili, da se cepi, če želi igrati tenis. Poleg tega je Đoković v zadnji dveh letih igral po celem svetu in ni niti enega dokaza, da bi govoril v korist proticepilcev.

00.25: Odvetniki Novaka Đokovića menijo, da bi morebitna deportacija prvega igralca sveta naredila več škode, kot če bi ostal v Avstraliji. Njegova deportacija bi lahko spodbudila proteste proti cepljenju in posledično kršitev javnega reda in miru. To bi lahko povzročilo škodo Avstraliji in Đokoviću.

00.00: Če Novaku Đokoviću zavrnejo vizum, lahko tudi pomeni, da naslednja tri leta ne bo smel vstopiti v Avstralijo.

23.55: Obravnava se je začela z manjšo zamudo. Prvi je besedo dobil Nick Wood, odvetnik Novaka Đokovića. Prej so pojasnili, da bodo o primeru odločali trije sodniki.

23.45: - Če Đoković bitko na sodišču izgubi še preden je urnik 1. dneva OP Avstralije uraden, se na mesto prvega nosilca postavi Andreja Rubljeva.

- Če Đoković bitko na sodišču izgubi, ko je urnik 1. dneva OP Avstralije že uraden, na njegovo mesto pride srečni poraženec kvalifikacij.



23.20: Dve tretjini Avstralcev meni, da bi moral Đoković zapustiti Avstralijo. Pojavil se je tudi posnetek, kako prvi igralec sveta odhaja na sodišče.

BREAKING: @DjokerNole departs from the Park Hotel ahead of his court hearing where he’ll appeal his visa cancellation for a second time. Hearing starting at 9:30. More soon @TheTodayShow @9NewsMelb pic.twitter.com/7oNWScdlZF — Gillian Lantouris (@gillianlant) January 15, 2022

Začela se je obravnava v primeru Novaka Đokovića.