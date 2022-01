Kljub temu da nas samo še dva dneva ločita do začetka OP Avstralije, je večina pozornosti še vedno usmerjena zgolj v primer Novaka Đokovića in ne v tenis, kar precej moti teniške zvezdnike, ki se v senci prvega loparja sveta pripravljajo na svoj nastop. Na udaru kritik se je znašla tudi nekdanja teniška igralka Ana Ivanović. Kaj je zmotilo podpornike Novaka Đokovića?

"Nihče od teniških igralcev v zgodovini ni večji od turnirja. Nihče, niti Roger, Novak ali jaz, niti Bjern Borg, ki je bil v svojem obdobju neverjeten. Igralci pridejo in grejo, prihajajo novi obrazi. Tenis gre naprej. Australian Open je precej bolj pomemben kot katerikoli igralec," je brez dlake na jeziku spregovoril španski teniški igralec Rafael Nadal, ki sicer priznava, da je Novak Đoković eden najboljših igralcev v zgodovini tenisa

"Če bo (Đoković, op. a.) igral, bo to okej. Če ne bo igral, bo turnir sijajen z ali brez njega. To je moje mnenje. Res ga spoštujem, ne glede na to, da se z mnogimi njegovimi potezami v zadnjih dneh ne strinjam," je povedal Nadal, ki bo na prvem grand slamu sezone v vlogi šestega nosilca. Če bo Đoković vendarle dobil zeleno luč za nastop na turnirju, bi se večna rivala lahko srečala v četrtfinalu.

Tenisu se dela škoda

"Ne bom lagal, v zadnjih tednih se v medijih govorilo le o tem (o Đokoviću, op. a.). O tenisu se ni kaj dosti govorilo, kar je škoda," je kritičen tudi četrti nosilec turnirja Australian Open Stefanos Tsitsipas.

Grka Stefanosa Tsitsipasa boli, da tenis te dni ni dobil zadostne pozornosti. Foto: Guliverimage

Z njegovimi besedami se strinja tudi najboljši avstralski teniški igralec Alex de Minaur, 32. nosilec prvega grand slama v tem letu. "Pozornost se je od nas igralcev popolnoma preusmerila drugam. Občutek je, kot da nam nekdo odvzema tekmovanje, za katero si samo želimo, da se že enkrat začne. Sam sem pripravljen na vse to pozabiti in se osredotočiti samo na svojo igro. Naj govori moj tenis," si želi Avstralec, ki Đokovića ni želel javno kritizirati, je pa priznal, da je odločitev Srba, da se ne cepi, povsem v nasprotju s tem, kar so morali storiti Avstralci.

Ni skrivnost, da so preživeli eno najdlje trajajočih zaprtij države in da je njihova stopnja precepljenosti med odraslo populacijo več kot 90-odstotna.

"Avstralci so prestali marsikaj in bilo jim je zelo težko. Veliko so vložili v to, da so zaščitili sebe in svoje meje. Kdorkoli je želel vstopiti v državo, je moral biti cepljen. Vse je na njem (Đokoviću, op. a.), njegovi presoji in odločitvah," pravi Alex de Minaur.

Naomi Osaka pozna občutek, ko si tarča kritik z vseh strani. Foto: Guliverimage

Osaka sočustvuje z Đokovićem

Oglasila se je tudi lanska zmagovalka OP Avstralije Naomi Osaka, ki se zaveda, da je odločitev o razpletu Đokovićeve avstralske sage odvisna od avstralske vlade in ne od teniških igralcev.

Dejala je še, da sočustvuje s Srbom in se spomnila težke situacije, v kateri se je znašla po tem, ko je napovedala, da zaradi duševnega miru ne bo sodelovala na novinarskih konferencah po obračunih na turnirju French Open.

"Vsa situacija je res nesrečna. On je izjemen igralec in res je žalostno, da se ga bodo zdaj spominjali predvsem po tem dogodku. Vem, kako je, ko se znajdeš v takšni situaciji, kot se je on. Ko vidite komentarje drugih igralcev, to res ni najboljša stvar. Sama poskušam ostati kar se da pozitivna," se "norišnici", povezani s prvim loparjem sveta, skuša izogniti Osaka, ki je 13. nosilka OP Avstralije.

Ana, zakaj molčiš?



In če so morda zgoraj naštete izjave koga razjezile, pa je srbske športne navdušence še bolj razjezila odsotnost komentarja ali podpore na račun Đokovića. Nekdaj najboljša igralka sveta in zmagovalka Roland Garossa leta 2008, srbska teniška igralka Ana Ivanović, se namreč na primer Đoković sploh še ni odzvala.



Zato je Srbe še bolj razjezilo, ko je včeraj na družbenih omrežjih objavila fotografijo, na kateri spokojno prebira knjigo, ni pa se oglasila v zvezi z Đokovićem in mu izrazila podpore. Da so čustva res razgreta, pričajo nesramni komentarji, ki so jih jezni podporniki Đokovića zapisali pod njeno objavo.

