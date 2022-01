11:22: Odvetniki Novaka Đokovića so sodnika prosili, če lahko Srb jutri s svojimi odvetniki, da bi jim lahko pomagal.



11:18: Po informacijah spletne strani The Age, so uradniki za priseljence Đokovića prosili, da se v soboto zglasi pri njih na razgovoru.



11:15: "Danes sem uporabil svoja pooblastila po členu 133C(3) zakona o priseljevanju za preklic vizuma Novaka Đokovića na podlagi zdravstvenih razlogov in ohranjanja reda, saj je to v javnem interesu," je v izjavi zapisal Hawke, minister za priseljevanje. "Pri odločitvi sem pazljivo pretehtal vse prejete informacije od ministrstva za notranje zadeve, avstralske mejne policije in gospoda Đokovića."