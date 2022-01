Novaku Đokoviću še drugič preklicali vizo! Ali odhaja domov?

Na vrsti je že deveti dan avstralske sage zdaj je končno znana usoda Novaka Đokovića. Avstralske oblasti so namreč 34-letnemu teniškemu igralcu še drugič preklicale vizum in ga poslale domov. A s tem zgodbe verjetno še ni konec, saj se Srb lahko pritoži.

Ali tri leta ne bo smel vstopiti v Avstralijo?

V avstralski zakonodaji piše, da srbskemu zvezdniku v tem primeru lahko za tri leta prepovejo vstop v Avstralijo. Za zdaj še ni povsem jasno, ali bo moral Novak Đoković v hotel za migrante, ali bo tokrat lahko sodni proces spremljal s prostosti.

V noči na četrtek so številni avstralski mediji napovedovali, da bo odločitev ministrstva za priseljevanje padla že v srednih večernih urah po slovenskem času. Na koncu iz tega ni bilo nič. V petkovih poznih popoldanskih urah pa so iz ministrstva za priseljevanje pa so le poslali sporočilo, da so Đokoviću še drugič preklicali vizo.

Foto: Guliverimage Že včeraj smo pisali, da je po poročanju nemškega tabloida Bild Novak Đoković v četrtek že po pol ure odvihral z igrišča, čeprav je imel igrišče rezervirano za dve uri. Kondicijski trener Marco Panichi naj bi mu pokazal sporočilo na telefonu. Je Novak Đoković že včeraj zvedel, kakšna bo odločitev ministrstva?

Kaj menite o sagi Novaka Đokovića? Ali naj mu pustijo odigrati OP Avstralije ali ne? Ne, preklicati bi mu morali vizo. 2651 glasov + 78,85%

Da, naj mu pustijo ostati. 669 glasov + 19,90%

Ne spremljam, me ne zanima. 42 glasov + 1,25% Oddanih 3362 glasov

Novak Đoković te dni normalno trenira. Foto: Guliverimage

Zdaj, ko je Alex Hawke, minister za priseljevanje, v petek dejansko odločil, da Srbu prekličejo vizum, še ne pomeni, da je zgodba končana. Novak Đoković oziroma njegova odvetniška ekipa ima možnost pritožbe. Viri blizu prvega igralca sveta pravijo, da upajo, da bo, če bodo v petek Novaku preklicali vizum, po pritožbi vse odločeno do nedelje. V ponedeljek se namreč že začne prvi letošnji turnir za grand slam – OP Avstralije.

Verjeten je tudi scenarij, da Đoković sprejme odločitev vlade in potihoma odide domov. A po zdaj videnem, je ta scenarij bolj malo verjeten.

Scott Morrison, predsednik avstralske vlade, je bil na četrtkovi novinarski konferenci zelo redkobeseden glede Đokovića. Foto: Reuters

Avstralske oblasti naj bi pripravile obsežno dokumentacijo

Na ministrstvu za priseljevanje naj bi pripravili obsežno dokumentacijo, ki bi bremenila enega najboljših igralcev sveta. In to naj bi bil tudi razlog, zakaj se ta primer že tako dolgo vleče, saj si avstralske vlada ne želi še enega poloma, potem ko so v začetku tedna izgubili bitko na sodišču. V zgodbi Novaka Đokovića je kar nekaj nejasnosti. Eno od napak je priznal tudi Đoković, in sicer da je šel na intervju, okužen z novim koronavirusom, čeprav je vedel, da je okužen.

Avstralska in tudi svetovna javnost sta zelo razdeljeni glede tega primera in zdi se, da je avstralskim oblastem stvar ušla izpod nadzora.

Včeraj smo pisali, da so proti Đokoviću preiskavo odprle tudi španske oblasti, a so to Španci zanikali.