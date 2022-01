V živo: napeto je, kakšna bo usoda Đokovića?

Avstralska mejna policija je preteklo sredo Đokoviću preprečila vstop v državo na letališču v Melbournu, ker ni cepljen proti bolezni covid-19 in ker organom na meji zdravstvena dokumentacija, ki bi ga opredelila kot izjemo za vstop v državo, ni zadostovala. V ponedeljek je nato sodišče odločilo, da 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam sme ostati v Melbournu in Avstraliji.

Zdaj pa že nekaj dni čakamo, kako se bo odločil minister za priseljevanje Alex Hawke. On ima namreč pooblastila, da lahko prekliče vizo Novaka Đokovića in ga pošlje domov.

6.20: Alex Hawke minister za priseljeveanje še ni sprejel odločitve. Scott Morrison, predsednik avstralske vlade, tudi na današnji novinarski konferenci ne bo razkril odločitve.

Alex Hawke has not yet made a decision on Djokovic's visa and PM Scott Morrison will not make any announcements on an outcome at this press conference, which is a standard post-national cabinet update @theage



Australia news LIVE: https://t.co/W74PKtVEw5 — Paul Sakkal (@paulsakkal) January 13, 2022

6.00: Novak Đoković je tudi danes že opravil trening. V Avstraliji je z njim Goran Ivanišević, hrvaški trener.



Foto: Guliverimage

5:48: Žrebanje je za OP Avstralije je prestavljen na 16.15 oziroma na 6.15 po slovenskem času. Še vedno ne vemo, zakaj je prišlo do nenadne prestavitve žreba.

5:40: Scott Morrison, avstralski predsednik vlade, je za ob 5.45 po slovenskem času sklical izredno novinarsko konferenco. Ali je ta povezana z Novakom Đokovićem, še ni znano.

Prime Minister Scott Morrison will hold a press conference in 25 minutes. 3:45pm AEDT. Whether that has anything to do with the Djokovic situation, I don’t know... #AusOpen — Jedd Zetzer (@JeddZetzer) January 13, 2022



5.30: Žreb OP Avstralije bi moral biti ob treh popoldan po lokalnem času, a je bil ta tik pred začetkom do nadaljnjega odpovedan. Kaj bi lahko to pomenilo?

5.20: Zaradi poslabšanja razmer, so se organizatorji odločili, da bodo tribune na OP Avstralije le 50-odstotno zasedene.

New:



Amid a spike in coronavirus infections in and around Melbourne, the 2022 #AusOpen is set to be “paused” at 50% capacity, but all tickets previously sold will remain valid. pic.twitter.com/O2713XNcYP — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 13, 2022

5.10: Mnogi so odločitev o usodi Novaka Đokovića pričakovali že v sredo zvečer, a od tega ni bilo nič. Nekateri menijo, da avstralske oblasti pripravljajo obsežno dokumentacijo.