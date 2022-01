Spet se je oglasil Đoković in priznal napako

Novak Đoković je v svojem zapisu na družbenih omrežjih pojasnil po njegovem mnenju napačne informacije, ki krožijo po medijih. Predvsem o njegovem pojavljanju v javnosti, potem ko je že vedel, da je bil pozitiven na testu na novi koronavirus. Pri izpolnjevanju obrazca pa je po njegovih besedah njegov agent naredil nenamerno napako.

"To so napačne informacije, ki jih je treba popraviti. Predvsem zaradi moje prisotnosti v Avstraliji in zato, da odgovorim na vprašanja, ki so zelo boleča za mojo družino," je uvodoma zapisal Srb. Poudaril je, da je naredil vse, da bi zagotovil varnost in izpolnil vse obveznosti, povezane s testiranjem na novi koronavirus.

Usodna je bila košarkarska tekma

Kot kaže, je bila za njegovo okužbo kriva košarkarska tekma, na kateri je bil 14. decembra. Tam naj bi bilo kar nekaj okuženih ljudi. "Čeprav nisem imel simptomov, sem 16. decembra opravil hitri antigenski test, ki je bil negativen. Kot dodaten previdnostni ukrep sem isti dan opravil še PCR-test. Naslednji dan sem bil na teniškem dogodku v Beogradu, kjer sem otrokom podelil nagrade. Pred tem sem opravil hitri antigenski test, ki je bil negativen. Nisem imel simptomov, dobro sem se počutil, rezultat PCR-testa pa sem dobil šele po tem dogodku," se je branil 34-letni Beograjčan.

Danes mu je jasno, da je naredil napako

Vseeno je bil Đoković v javnosti tudi 18. decembra, ko je imel intervju za francoski medij L'Équipe, Kot je zapisal, tega intervjuja ni hotel odpovedati, ker novinarja ni hotel pustiti na cedilu. Trdi, da je takrat ohranjal razdaljo in vseskozi nosil masko, razen v času fotografiranja.

"Po intervjuju sem odšel domov in se izoliral za določeno obdobje. Zdaj mi je jasno, da sem naredil napako in da bi moral te obveznosti odložiti," se je s pepelom posul 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Obrazec je izpolnjeval njegov agent: "Napaka ni bila namerna"

Nazadnje so se potrdile tudi trditve o lažnih podatkih, ki jih je igralec posredoval avstralskim organom ob vstopu v državo. V dokumentih je zatrdil, da v zadnjih 14 dneh pred vstopom v Avstralijo ni obiskal nobene države, kar je v času epidemije covid-19 še posebej pomembno. A jasno je, da je bil vsaj v Španiji, kjer je treniral po prestani izolaciji.

Njegovo prijavo za potovanje naj bi izpolnjevala njegova ekipa. To je Đoković ob prihodu v Avstralijo povedal tudi uradnikom na meji. Njegov agent se iskreno opravičuje za administrativno napako, saj je pri Novakovih predhodnih potovanjih izbral napačno možnost.

"To je bila človeška napaka, a zagotovo ni bila namerna. Živimo v času, polnem izzivov, torej v dobi pandemije. In zagotovo se včasih dogajajo napake. Danes je moja ekipa vladi Avstralije dala dodatne informacije za pojasnitev tega vprašanja."

Za zdaj ne bo več komentiral dogajanja

"Zdelo se mi je pomembno, da se oglasim in pojasnim napačne informacije. A zaradi spoštovanja do avstralske vlade, oblasti in postopka, ki še poteka, tega ne bom več komentiral," je še zapisal 34-letni Beograjčan ter poudaril, da je zanj čast in privilegij igrati na OP Avstralije. Vse, kar si želi, je, da bi se boril z najboljšimi igralci sveta in lahko igra pred najboljšim občinstvom na svetu.

Đokovićevi odvetniki vložili dodatne vloge, kar časovno vpliva na odločitev

Avstralski mediji poročajo, da je malo verjetno, da bo odločitev o vizumu Novaka Đokovića sprejeta danes. Njegova odvetniška ekipa je namreč vložila dodatne pravne vloge, ki se nanašajo na morebitni preklic njegovega vizuma. "To bo časovno vplivalo na odločitev," je povedal tiskovni predstavnik ministrstva za priseljevanje.

Minister za priseljevanje Alex Hawke ima namreč pooblastilo, da se vsak trenutek odloči, da bo Novaku Đokoviću preklical vizum in ga poslal domov.

Now unlikely a decision will be made on Djokovic's visa today. His legal team has filed further legal submissions relevant to the potential cancellation of his visa



"Naturally, this will affect the timeframe for a decision," spokesman for Immigration Minister Hawke saya @theage https://t.co/XQPXeafRx0 — Paul Sakkal (@paulsakkal) January 12, 2022

O oddaji prošnje za zdravstveno izjemo pa nič

Organizatorji OP Avstralije imajo na svoji spletni strani zapisano, da igralka ali igralec lahko prošnjo za zdravstveno izjemo vloži do 10. decembra. Kako je 34-letni teniški igralec lahko vložil prošnjo, če je bil pozitiven 16. decembra, torej šest dni po roku? O tem prvi igralec sveta ni zapisal niti besede.

