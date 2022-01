Voditelja brez milosti nad Đokovića #video

Novak Đoković še naprej polni strani tiskanih medijev, pa tudi programe radijskih in televizijskih postaj. Prvi teniški igralec sveta se pripravlja na nastop na OP Avstralije, a vse to poteka v senci diplomatsko-pravnega škandala, v katerem je pred tem pet dni preživel v imigrantskem hotelu.

Đoković je dobil pravno bitko, zvezno sodišče v Melbournu je ugodilo njegovi pritožbi, mu vrnilo vizum, država pa je plačala vse sodne stroške, zato je Novak na prostosti in čaka na morebitno odločitev ministra za priseljevanje Alexa Hawka, ki lahko uporabi svojo diskrecijsko pravico in prekliče njegov vizum.

Primer Novaka Đokovića je dvignil veliko prahu. Foto: Guliverimage

Primer Đoković je dvignil veliko prahu, na socialnih omrežjih pa je zaokrožil pogovor med voditeljema oddaje na Australian Channel 7, ki sta se najverjetneje pripravljala na oddajo ali pa sta se pogovarjala med odmorom med snemanjem. Vse skupaj je kljub temu ujela kamera, vse skupaj pa je nekdo objavil na socialnih omrežjih.

"Đoković je lažnivi bedak. Žalostno je, da so se vsi vpletli v to. Kako je lahko kar hodil okoli, če je bil okužen? Kako ni šel v Španijo? Izvlekel se bo iz tega. A kaj smo dosegli s tem, ko smo ga dali v imigracijski hotel? Kaj je z ljudmi, ki so bili na letalu istočasno kot on, kaj je s teniškimi igralci, ki so morali zapustiti državo?" sta se med drugim spraševala voditelja oddaje. Več pa v videu.

