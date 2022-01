Je Novak Đoković res lagal? #video

Novak Đoković zagotovo še ne more mirno spati, potem ko se zvezna vlada oziroma minister za migracije Alex Hawke lahko vsak trenutek odloči in Novaka Đokovića pošlje domov. Včeraj so iz njegove pisarne sporočili, da še vedno razmišlja, kaj bo storil. V tem primeru Beograjčan celo tri leta ne bi smel vstopiti v državo. Vse oči so uprte v ministra za migracije. Po poročanju avstralskega medija The Age, zvezna vlada zdaj preiskuje neskladja pri Đokoviću.

Dokument, kjer je razvidno, da je Đoković potrdil, da zadnjih 14 dni pred prihodom v Avstralijo ni potoval. Foto: Twitter

Dajanje lažnih in zavajajočih podatkov je hud prekršek

Prvi igralec sveta je pri izpolnjevanju obrazcev navedel, da pred prihodom v Avstralijo 14 dni ni potoval. A Đoković je v tem času dejansko potoval iz Beograda v Španijo. Takšno vprašanje dobi vsak potnik, ki želi vstopiti v Avstralijo in jih tudi opozorijo, da je dajanje lažnih in zavajajočih podatkov hud prekršek. In temu lahko sledi kazen.

Novak Đoković je v Avstralijo prišel 6. januarja. Na spodnji fotografiji lahko vidimo, da je 31. decembra treniral v Španiji. To pomeni, da je v tem času potoval iz Srbije v Španijo.

Po pozitivnem testu je bil v javnosti

Nekaj dvomov v zgodbi Novaka Đokovića se je izkazalo tudi pri njegovi okužbi. Ta je bil na test pozitiven 16. decmebra, fotografije z družabnih omrežij kažejo, da je bil dan po tistem v javnosti in se fotografiral brez maske.

The Djokovic family news conference finished abruptly after Novak's brother was questioned about the postive COVID test Novak got on December 16th, which was revealed in court. 👇 pic.twitter.com/wLdkqXbeg1 — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 10, 2022

Po neprijetnem vprašanju so prekinili novinarsko konferenco

V ponedeljek popoldan je družina Đoković imela novinarsko konferenco, ki se je razgovorila o zgodbi svojega sina. Nato so sledila vprašanja. Očitno je bilo, da nekatera od njih niso bila najbolj prijetna.

Na vprašanje, ali je bil Novak Đoković pozitiven 16. decembra, je brat Đorđe odgovoril: Da, celoten postopek je bil javen in vsi dokumenti, ki so javni, so zakoniti. Sledilo je vprašanje, zakaj je bil Đoković dan po tem na javnem dogodku. V tistem trenutku je bila tiskovna konferenca končana, družinski člani pa so nehali odgovarjati na vprašanja.

Datumsko se zapleta tudi pri vlogi prošnje za zdravstveno izjemo. Foto: Reuters

Kako je Đoković lahko sploh oddal prošnjo za zdravstveno izjemo?

Nekoliko manj se v zadnjih dneh izpostavlja, da imajo organizatorji OP Avstralije na svoji spletni strani zapisano, da igralka ali igralec lahko prošnjo za zdravstveno izjemo vloži do 10. decembra. Kako je 34-letni teniški igralec lahko vložil prošnjo, če je bil pozitiven 16. decembra, torej šest dni po roku? Iz dokumentov je znano, da je 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam vzrok za zdravstveno izjemo navedel prebolevnost koronavirusa v zadnjih šestih mesecih.

Foto: Twitter

Đoković je že opravil prvi trening

Po včerajšnji razsodbi sodišča trenutno prvi igralec sveta ni izgubljal časa, ampak je takoj odšel na osrednje igrišče, kjer je opravil prvi trening. Ob tem pa se je vsem zahvalil za podporo in dejal, da želi ostati v Avstraliji in igrati na turnirju.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022

Scott Morrison Foto: Guliverimage

Vse bolj na udaru kritik je tudi Scott Morrison, predsednik avstralske zvezne vlade, potem ko je še pred dnevi trdil, da so pravila jasna in da ne bodo delali nobenih izjem. Vse bolj pa se tudi govori, da je Đoković žrtev političnih igric, saj bodo v Avstraliji kmalu volitve.

Avstralija je država, ki ima v času pandemije ene strožjih ukrepov in zaradi teh ukrepov domačini svojih bližnjih niso videli mesece ali tudi dve leti. Zato je med Avstralci veliko nezadovoljstva.