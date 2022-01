Sodišče je presodilo v korist Đokovića, a ni še konec

Športna in svetovna javnost je na nogah, potem ko je glavni sodnik Anthony Kelly na zveznem sodišču odločil v korist Novaka Đokovića. A ta zmaga še vseeno ni dokončna, a vse bolj verjetno se zdi, do 34-letni Beograjčan lahko zaigral na OP Avstralije.

Beograjčanu so v sredo ob prihodu v Avstralijo preklicali vizum in ga nastanili v hotel za migrante, kjer danes prebiva že peti dan. Avstralske oblasti namreč menijo, da Đoković ne izpolnjuje pogojev za vstop v državo. Odvetniki Đokovića so zato vložili pritožbo in bili uspešni.

Pred sodiščem je veliko podpornikov Novaka Đokovića. Foto: Reuters

7.25: Sodišče v Melbournu je razveljavilo odločitev zvezne vlade Avstralije o deportaciji Novaka Đokovića. Đokovićevi predstavniki so namreč argumentirano zagovarjali in potrdili, da ima Novak popolno dokumentacijo za zdravniško izjemo. Zaradi tega je sodnik Anthony Kelly odločil v njegovo korist in odredil 30 minut časa, da se Đokovića izpusti. Prav tako mora vezna vlada plačati stroške.

A to za prvega igralca sveta še ne pomeni konec boja z avstralskimi oblastmi. Je pa po mnenju mnogih velik korak, da bi Đoković lahko zaigral na OP Avstralije. Christopher Tran, odvetnik zvezne avstralske vlade je namreč dejal, da ima Alex Hawke, minister za preseljevanje pooblastilo, da odredi deportacijo Novaka Đokovića. Ta bo še razmislil, če bo Novaku Đokoviću še enkrat preklical vizo.

Veliko podpornikov Novaka Đokovića je tudi pred sodiščem. Foto: Reuters

6.05: Christopher Tran je zaprosil še za dodatno preložitev. Rok za deportacijo Novaka Đokovića je bil danes ob 6. uri po evropskem času, a jo je sodnik za zdaj preložil na 10. uro.

6.00: Novak Đoković naj bi zapustil hotel, da lahko spremlja obravnavo. Po končani obravnavi ga bodo po sklepu sodnika odpeljali nazaj v hotel, kjer je že zadnjih nekaj dni. Razprava zna trajati še kar nekaj časa. Obstaja verjetnost, da se lahko zavleče na naslednji dan.

Novak Djokovic is now out of his detention hotel and at another premises with his lawyers, sources say. He will be taken back to his hotel after today's hearing, per the Judge's order.



Government lawyers to continue their arguments at 3.45pm @theage https://t.co/cSKqKELJ4O — Paul Sakkal (@paulsakkal) January 10, 2022

5.35: Nadaljevanje sodne razprave se bo začelo ob 5.45. Christopher Tran naj bi imel še eno uro za predstavitev argumentov.

4.10: Sledi enourni odmor.

3.55: Christopher Tran, odvetnik vlade razume, da je bil Đoković pod pritiskom, a se ob tem ne da ugotoviti, da je kdorkoli od uradnikov pritiskal na Srba. S tem je tudi nasprotoval trditvam Nicka Wooda, odvetniku Đokovića. Glavni sodnik Anthony Kelly mu je odgovoril, da so mejni policisti osem ur zasliševali in že to dejstvo kaže, da je bil Đoković pod pritiskom.

3.00: Glavni sodnik je sodnemu uradniku naročil, da naj Novaka Đokovića preselijo iz hotel, da bo ta lahko spremljal sojenje. Točna lokacija ni znana. Pred hotelom Park, kjer je nastanjen prvi igralec sveta, čaka veliko število novinarjev.

Big media scrum outside the park hotel where #Djokovic *might* come out soon. pic.twitter.com/GTYoeykl44 — Cait Kelly (@cait__kelly) January 10, 2022

2.50: Med sojenjem se je že oglasil tudi Scott Morrison, premier Avstralije. Ta je dejal, da ne bo dal komentarja, dokler potek sojenje, a se je vseeno povedal: "Vlada je bila zelo jasna v svojih priporočilih. Poslali smo jih še novembra. Bili smo kristalno jasni," je povedal Morrison in s tem verjetno imel v mislih, da prebolevnost koronavirusa v zadnjih šestih mesecih ni dovolj za zdravstveno izjemo.

2.35: Odvetniki Novaka Đokovića so končali s predstavitvijo. Kmalu bo svoje argumente predstavila nasprotna stran. Torej vladna stran, katero predstavlja odvetnik Christopher Tran.

2.30: Pred sodiščem so z rakijo nazdravili v podporo Novaku.

Husband and wife team Billy and Ziggy were the first here to support #Djokovic on Thursday. They are back and doing shots of Rakija - a traditional Serbian spirit to get ready for the decision. They tried to get me in on the action but I politely declined. pic.twitter.com/SajiQaQ9hc — Cait Kelly (@cait__kelly) January 9, 2022

2.05: Spet so se pojavile težave s prenosom obravnave.

Foto: YouTube

2.04: Odvetnik je Wood meni, da se je uradnik, ki je tistega večera zasliševal Đokovića, že vnaprej odločil, da bodo preklicali vizo in dejal, da njegov klient ni mogel priti do odvetnika.

2.00: Glavni sodnik se je vprašal, kaj bi lahko Novak Đoković lahko sploh še naredil, potem ko sta mu zdravnik in pozneje še posebna neodvisna komisija odobrila zdravstveno izjemo. In sprašuje se, zakaj niso sprejeli dokumenta avstralske teniške zveze. "Skrbi me, kaj bi lahko ta človek (Đoković op. p.) lahko še naredil."

1:50: Odvetniki prvega igralca sveta so prepričani, da uradniki niso spoštovali procedure in avstralski vladi očitali pomankanje dokazov. Prav tako so dejali, da Đokoviću po veljavnih predpisih ne bi bilo treba predložiti dokazov, a jih je vseeno. Beograjčan je v pogovoru z mejno policijo poskušal dobiti vse dokaze, ki so jih želeli. Torej je naredil vse, kar je bilo v njegovi moči in da še predno je šel na letalo, je zagotovil vse dokaze, ki jih potreboval od zdravnika. Prepričani so, da Đokovič ni naredil nič narobe.

1.39: Po poročanju avstralskega novinarja je do zakasnitve prenosa prišlo zaradi vdora v sistem, kjer je nekdo "spustil" film za odrasle. Tudi med sojenjem je prišlo do vdora. Sodnik Kelly je zagrozil, da če bo prihajalo do podobnih vdorov in težav s prenosom, bo le-tega prekinil.

1.25: Odvetniki Novaka Đokovića so argumentirali, da so v primeru Đokovića mešani dokumenti. Odvetnik Nick Wood je dejal, da je narobe, da Đokovića niso zavrnili na podlagi enega razloga, ampak mešanice dveh razlogov. Glavni sodnik mu je odgovoril, da ga ta argument sploh ne zanima.

1.14: Anthony Kelly je začel zasliševati odvetnike Novaka Đokovića.

00.50: Sojenje se je začelo, a prenosa ni. Očitno imajo še vedno tehnične težave.

UPDATE: The hearing has started - the tech issues are continuing and they're still trying to rectify them. My understanding is nobody outside the actual court haring link can see what's going on. https://t.co/EwmFDxGgjV — Karen Sweeney (@karenlsweeney) January 9, 2022

00.45: Po poročanju novinarja srbske nacionalne televizije, naj bi bilo sojenje krajše, kot so sprva predvidevali. Ta naj bi trajal štiri ure, končna odločitev pa bi lahko bila znana že ob 5. uri po evropskem času.

00.35: Novaka Đokovića bo danes zastopal odvetnik Nicholas Wood (Hall and Wilcox). Vlado pa bo zastopal odvetnik Christopher Tran. Glavni sodnik je Anthony Kelly.

00.25: Đorđe Đoković, najmlajši brat Novaka Đokovića je za srbsko nacionalno televizijo povedal, da se z Novakom redno slišijo in da je hvaležen za vso podporo. "Novak je dobro in je pozitiven. Navdušen je nad podporo iz vsega sveta. Sliši navijače v Melbournu in to mu daje moč. Novak je naredil vse kot je treba. Nobenega zakona ni kršil," je povedal Đorđe.

00.10: Zanimanje za sojenje v primeru Đoković je tako veliko, da se je sesul strežnik.



23.57: Nekaj podpornikov Novaka Đokovića se je zbralo tudi pred sodiščem.

23.50: Avstralska policija je imela nekaj težav z demonstranti pred hotelom, ki so se povzpeli na streho hotela in na ta način podprli migrante, ko so že več mesecev ali let v hotelu.

Tensions between Refugee protesters and @VictoriaPolice are high at the Park Hotel with another man being arrested. An officer was trying to get the protester off the road…the man claims he was standing in the gutter, not on the road. @9NewsMelb @TheTodayShow pic.twitter.com/hTT5AyNBL8 — Gillian Lantouris (@gillianlant) January 9, 2022

23.40: Na družbenih omrežjih se je oglasila tudi Jelena Đoković, žena Novaka Đokovića.

Foto: Instagram



23.35: Malo čez enajsto uro je hotel v spremstvu policije zapustil Novak Đoković.

22.30: Organizatorji turnirja so sodnika Anthonyja Kellyja prosili, če bi bila lahko odločitev znana najpozneje do torka, saj morajo sestaviti urnik turnirja. Kelly jim bo poskušal ustreči, a ne bo hitel z odločitvijo.

21.50: Družina Novaka Đokovića je za ponedeljek ob 12. uri sklicala novinarsko konferenco. Do takrat bi lahko že bila znana odločitev sodišča.

21.20: Avstralska vlada je v svojih dokumentih zapisala, da če bi sodišče odločilo v prid Đokovića, še ne pomeni, da gre na prostost. Zvezna vlada ima po zakonu možnost, da ga znova pridrži.

20.50: Mnenja avstralskih pravnikov so različna. Nekateri menijo, da je Đoković brez možnosti, medtem ko drugi menijo, da Srb lahko doseže svojo pravico na sodišču.

20.40: Neuradni viri pravijo, da po vsej verjetnosti Novaka Đokovića ne bo na obravnavi.

20.30: Đokovića je na družbenih omrežjih podprl tudi slovenski košarkar Goran Dragić. "Bog vidi vse," je zapisal Ljubljančan.

Še slabe štiri ure nas ločijo do začetka obravnave Novaka Đokovića. Najprej bodo v dveh urah, kolikor imajo na razpolago, predstavili argumente odvetniki Novaka Đokovića. Sledil bo triurni odmor, nato bodo na vrsto prišli še odvetniki avstralskih oblasti, ki imajo na razpolago tudi dve uri. Ti naj bi svojo predstavitev končali ob 7. uri po slovenskem času. Kdaj bo znana odločitev, še ni jasno.