Dnevi so enolični

Iranski emigrant, ki je v petek praznoval svoj 24. dan rojstni dan, je bil star 15 let, ko je z ladjo prispel v Avstralijo in iskal zatočišče. Kljub temu, da je uradno begunec, še danes ni svoboden. Dneve preživlja v sobi in je omejen na štiri stene. Njegovi dnevi so precej enolični.

"Na vse načine si poskušam zapolniti dneve. Moram jih preživeti. Če lahko, spim kolikor je možno. Sicer hodim kadit, gledam filme in berem knjige. A običajno ne delam ničesar. Samo ležim na postelji," je za Guardian povedal Mehdi.

It's so sad that so many journalists contacted me yesterday to ask me about Djokovic. I've been in a cage for 9 years, I turn 24 today, and all you want to talk to me about is that.



Pretending to care by asking me how I am and then straight away asking questions about Djokovic. — Mehdi Ali (@MehdiAli98) January 6, 2022

"Ničesar ne vprašajo nas, ki smo tukaj že mesece in leta"

Če so bili njegovi dnevi precej monotoni, se je ob prihodu prvega teniškega igralca sveta vse obrnilo na glavo. Eno nadstropje nižje je dobil novega soseda – Novaka Đokovića. Enega najboljših teniških igralcev zaradi varnostnih protokolov in varnostnikov, ki so v vsakem nadstropju, ne more srečati.

Po svoje doživlja veliko razočaranje, saj ga sprašujejo samo po Novaku Đokoviću. "Zanima jih, kako se hotel zdi Đokoviću, a ničesar ne vprašajo nas, ki smo tukaj že mesece in leta. "Še nikoli nisem videl toliko kamer in toliko pozornosti. Upam, da bo Novak Đoković izvedel za naš položaj in o tem tudi spregovoril."

Mehdi Ali is a refugee being kept in detention at the same hotel as Novak Djokovic. This is his message to the Serbian tennis star. #TheProjectTV pic.twitter.com/WIy22Kb6cB — The Project (@theprojecttv) January 7, 2022

Upanja, da bi prišel na svobodo, je vse manj

Po vseh letih mu je predvsem žal, da je izgubil najstniška leta in da je danes še vedno daleč od svobode, ki si je želi že zadnjih devet let. V njem je tudi vse manj upanja, da bo kdaj prišel njegov dan. "Nobenih rokov ni. Ne morem se zanesti na to in nimam občutka, da bi se to lahko kmalu zgodilo. In nobenega zagotovila ni, da bi se to lahko sploh zgodilo."