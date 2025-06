Najboljši motociklisti sveta so ta konec tedna na Nizozemskem, kjer že desetletja dirkajo na eni bolj atraktivnih stez. Kvalifikacije v Assnu je dobil Fabio Quartararo.

Francoz Fabio Quartaro (Yamaha) je v soboto opoldne osvojil prvo mesto na kvalifikacijah za šprintersko in glavno dirko prvenstva motoGP v Assnu na Nizozemskem. Drugo in tretje mesto sta zasedla Italijana Francesco Bagnaia (Ducati) in Španec Alex Marquez (Gresini Ducati). Vodilni v skupnem seštevku Marc Marquez (Ducati) je kvalifikacije končal na četrtem mestu, potem ko je pred tem dvakrat padel na prostem treningu.

Šprint se bo začel ob 15. uri. V nedeljo bo na sporedu še dirka za VN Nizozemske.