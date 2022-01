Nekdanji trener: Dela veliko napako, naj se cepi!

Nekdanji teniški zvezdnik, pred leti pa tudi trener Novaka Đokovića, je v četrtek Srba vzel v bran. "Novak je imel zdravniško opravičilo, tako kot še peterica drugih tenisačev. Vse je naredil v sodelovanju z vodilnimi na OP Avstralije. Prekršil ni niti enega pravila. Dobil je dovoljenje, da igra. A to je Avstralce, ki leto in pol niso videli domačih, prizadelo. Razumem gnev avstralske javnosti. A stojim Novaku ob strani, saj brez zdravniškega potrdila zagotovo ne bi poletel v Avstralijo," je povedal Boris Becker.

Tudi v petek se je pred hotelom v Melbournu, kamor so nastanili Đokovića, zbralo nekaj njegovih podpornikov. Foto: Reuters Petkova Beckerjeva izjava je nekoliko drugačna. "Dolgo ga poznam. Delala sva skupaj. Blizu sva si. V tem trenutku je jasno, da dela veliko napako. Sam sebe ustavlja na pohodu do naziva najboljšega v zgodovini." V Melbournu bi lahko zmagal že devetič in tako osvojil 21. grand slam, kar doslej ni uspelo še nikomur. Legendarni Nemec pravi, da je Srb zelo trmast in najverjetneje njegovega nasveta ne bo upošteval. In ta je: "Nisem mogel govoriti z njim, a moje sporočilo je, naj se cepi. Ne verjamem pa, da me bo poslušal. Je zelo trmast, a vseeno se lahko zgodi, da se obrne za 360 stopinj in dojame, da je naredil napako. Ne gre samo za Melbourne. To je nova normalnost. Živimo v drugačnih časih. Ne bo več mogel delati kot profesionalni tenisač in necepljen potovati po svetu."

Koga podpirate v aferi "izgon Novaka Đokovića iz Avstralije"? Absolutno sem na strani Đokovića. 6691 glasov + 32,04%

Podpiram odločitev avstralskih oblasti. 13943 glasov + 66,77%

Ne spremljam, me ne zanima. 249 glasov + 1,19% Oddanih 20883 glasov

"Tako je pokazal, kako rad ima tenis"

Mats Wilander Foto: Guliverimage/Getty Images Še naprej ni jasno, kakšno izjemo za necepljenost je želel uveljaviti Đoković oziroma ali je res napačno izpolnil vlogo za vizum. Ali pa gre le za politične boje v Avstraliji. Še en legendarni igralec tenisa, ki danes dela kot analitik na Eurosportu, Mats Wilander je tako dejal: "Ni lepo, kar se mu dogaja. Mislim pa, da potrebujemo več informacij, da bi res vedeli, kaj se je zgodilo. Rad bi vedel, kakšno zdravniško opravičilo ima." Je pa Wilanderju všeč, da Đoković zagovarja svoje. "Všeč mi je, da je ostal tam, dokler se situacija ne razjasni. To je pravi Novak. On se bori do konca za tisto, kar si želi. Tako je pokazal, kako rad ima tenis in kako pomembno mu je, da dokaže, da ni nič naredil narobe."