Đokovića nastanili v hotel s 46 migranti: To je sramota

"To je sramota. Deportacija. Vsi moramo iti na ulice in ga pričakati," je povedal ogorčen Srdjan Đoković, potem ko so njegovemu sinu, Novaku Đokoviću, zavrnili vizo za vstop v Avstralijo in posledično igranje na OP Avstralije, turnirju za grand slam. Njegovi odvetniki naj bi na zvezno sodišče vložili prošnjo za razveljavitev deportacije.

Novak Đoković ima v Melbournu veliko število privržencev. Foto: Reuters

Verjetno bo ta zgodba presegla vse lovorike in rekorde najboljših teniških igralcev. Ni se že zgodilo, da bi prvega teniškega igralca sveta devet ur zasliševali, zaprli v sobo, mu vzeli telefon in na koncu še zavrnili vstop v državo. Vse to je v sredinih večernih urah po evropskem času doživel Novak Đoković.

Zapis, kjer je nastanjen Đoković: Brezplačno mučenje

Ta je še dan pred tem na družbenih omrežjih sporočil, da odhaja v Avstralijo, ker je dobil zdravstveno izjemo. Na meji se je zataknilo, ker ni imel pravega vizuma. Vstop so mu zavrnili, Srb pa je trenutno nastanjen v hotelu skupaj s 46 migranti. Ob vhodu pa je zapis "brezplačno mučenje" V četrtek naj z letalom že zapustil Melbourne.

World number one #novacdjokovic’s new accommodation for the next few hours until he is deported from the country. Not his usual stay in melbourne i’m sure. @10NewsFirstMelb pic.twitter.com/AqbKcfQr7C — Brendan Crew (@brendancrew) January 5, 2022

Zgodba je dobila svetovne in morda tudi politične razsežnosti. Mnogi namreč menijo, da gre tukaj tudi za nabiranje političnih točk avstralskih politikov. V zgodbo je bil med drugim vpleten tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je bil tudi v stiku z Đokovićem in mu skušal pomagati po svojih močeh. Javnost je povsem razdeljena. Za nekatere je Novak junak, drugi menijo, da bi ga morali takoj poslati domov.

Novak Djokovic's lawyers are yet to file a formal application challenging his deportation but it's expected in the next little while. The case was just heard briefly in the Federal Court and will be back in about an hour. — Karen Sweeney (@karenlsweeney) January 6, 2022

Odvetniki se borijo

Po zadnjih informacijah naj bi odvetniki Novaka Đokovića na zveznem sodišču v kratkem vložili prošnjo za izpodbijanje deportacije. In naj bi tudi danes obravnavali. Đoković se do zdaj še ni oglasil, a na uradni strani Beograjčana ni več zapisano, da bo igral na OP Avstralije.

Novak Djokovic’s updated schedule on his official website… pic.twitter.com/FGJj0Bpuvq — Michal Samulski (@MichalSamulski) January 5, 2022

Oče Novaka Đokovića ogorčen in brez besed

Zelo ogorčen je bil Srđan Đoković, oče Novaka Đokovića. Ta se nikakor ni mogel sprijazniti, kako so ravnali z njegovim sinom. "To je sramota. Deportacija. Vsi moramo iti na ulice in ga pričakati. S sinom se ne morem pogovarjati in predstavljajo ga kot zločinca. Za to, kar so mu naredili, nimam besed," je za Blic povedal Đoković starejši.

Srđan Đoković je ogorčen, kako so ravnali z njegovim sinom. Foto: Guliverimage

Zelo aktiven v tej zgodbi je bil Scott Morrison, predsednik avstralske vlade. Ta je že pred prihodom srbskega zvezdnika dejal, da če ta ne bo imel urejenih dokumentov, se bo lahko s prvim letalom vrnil domov. In to se je dejansko tudi zgodilo. Morrison naj bi imel v Avstraliji zelo nizko podporo in naj bi po pisanju nekaterih s tem nabiral politične točke. Kmalu po zavrnitvi Đokovića je sklical novinarsko konferenco.

Scott Morrison: Ne bom se spuščal v Novakovo zdravstveno preteklost. Rekel bom samo, da dokazi, ki so bili predloženi, niso bili dovolj. Foto: Guliverimage

Ta je uvodoma glede Đokovića dejal, da če ljudje v javnosti govorijo, kaj imajo in kaj bodo naredili, potem nase še bolj opozarjajo. "Vsak, ki to dela, naj bo to slavna oseba, politik, teniški igralec, novinar ali kdorkoli, lahko pričakuje, da mu bodo postavili več vprašanj kot drugim. Tako dela mejna kontrola."

"Avstralija ima svoja pravila in meje. Ne bom se spuščal v Novakovo zdravstveno preteklost. Rekel bom samo, da dokazi, ki so bili predloženi, niso bili dovolj. Prvi korak je, da je njegova viza razveljavljena in da zdaj čim prej odide. Ne more ostati v državi in biti v karanteni. Zato mora imeti zdravniško izjemo, a je nima. Teniška zveza mu je dala dovoljenje da lahko igra, kar je v redu. Mi pa postavljamo pravila za vstop v državo. In če te zahteve niso izpolnjene, vstop v državo ni mogoč," je še povedal Morrison.

Novak Đoković ne bo mogel braniti lanske zmage na OP Avstralije. Foto: Guliverimage

Znano je, da Đoković ni zagovornik cepljenja

Zgoda o (ne)igranju Novaka Đokovića na OP Avstralije se je vlekla že mesece. Že dolgo je bil jasno, da igralci, ki želijo igrati na OP Avstralje, morajo biti polno cepljeni, ali morajo imeti zdravstveno izjemo. Eden najboljših teniških igralcev vse do danes ni želel razkriti, kakšen je njegov status. Tedne so krožile takšne in drugačne informacije, a na koncu je Đoković v deželi "tam spodaj" doživel bridko izkušnjo.

Znano je, da Novak Đoković ni zagovornik cepljenja. Že aprila leta 2020, dva meseca po razglasitvi pandemije, je Đoković izjavil, da ne bi hotel biti prisilno cepljen, da bi lahko potoval. Lani novembra je v Torinu dejal, da je svobodna izbira pomembna za vse. "Pravzaprav ni pomembno, ali gre za cepljenje ali kaj drugega v življenju. Moral bi imeti svobodno izbiro, da se odločiš, kaj želiš početi. V tem primeru, kaj želiš vnesti v svoje telo."

Od velike trojice bo na letošnjem OP Avstralij igral le Rafael Nadal. Foto: Guliverimage

V tem primeru so kratki potegnili organizatorji turnirja kot tudi Novak Đoković. Vseeno je velik magnet za teniške navdušence, imel pa bi tudi veliko možnost, da še desetič zmaga OP Avstralije, skupno pa 21. lovoriko za grand slam, kar bi bil rekord. Tako bo od velike trojice (Đoković, Federer Nadal) nastopil le Rafael Nadal.