Organizatorji OP Avstralije so že pred časom poudarjali, da bodo morali biti teniški igralci, ki bodo želeli igrati na turnirju, polno cepljeni. Igralcu pa so lahko odobrili tudi zdravstveno izjemo. Med redkimi, ki so bili upravičeni do tega, je Novak Đoković. Ob vsem tem se postavlja vrsta vprašanj. Srb namreč vse do danes ni razkril, ali je cepljen.

Avstralci so ogorčeni, Srbski mediji pišejo o redki bolezni Đokoviča Bi se Novak Đoković lahko obrnil že na letališču? Foto: Guliverimage

Avstralski državljani so precej ogorčeni nad vsem in Đokoviču napovedujejo "vročo" dobrodošlico. Oglasil se je celo Scott Morrison, premier Avstralije. Ta pravi, da bi lahko Đokovića poslali nazaj, če ne bo imel vseh dokazov za zdravstveno izjemo in da nikakor ne bodo delali nobenih izjem.

Srbski mediji so medtem zapisali, da ima njihov teniški zvezdnik zelo redko bolezen, ki mu je skoraj uničila kariero – celiakijo. Gre za bolezen, pri kateri je telo netolerantno na gluten. Tega najdemo v moki in še v mnogih ostalih izdelkih. Zaradi tega je Đoković že pred leti spremenil svojo prehrano. Srbu je očitno uspelo dokazati, da bi celiakija lahko povzročila zaplete, če bi se cepil. Te trditve je podkrepil s potrdilom z univerze v Cambridgeu," so zapisali pri srbskem Telegrafu.

Toni Nadal je bil brez dlake na jeziku. Foto: Guliverimage

Odločitev je sprožila val polemik in dvomov tudi med igralci in trenerji. Zelo neposreden je bil Toni Nadal, znameniti teniški trener, ki je dolgo treniral Rafaela Nadala. Dejal je, da ne sme biti nikakršnega dvoma o sprejeti odločitvi pri Srbu.

"Skoraj šest milijonov ljudi je umrlo zaradi tega prekletega virusa. Želim verjeti, da se Novak tega zaveda in da bo razčistil vse dvome v dobro človeške občutljivosti in razumevanja," je za In El País povedal španski trener.

Pogoji so bili strogi, odločali sta dve komisiji

Večino moti, da nihče ni navedel razloga, na podlagi katerega so Đokoviću odobrili zdravstveno izjemo. Pogoji za to so bili zelo strogi, o tem pa sta odločali dve različni komisiji. Ob tem člani komisij niso vedeli, koga so obravnavali.

Obstaja pet točk, na podlagi katerih je igralka oz. igralec lahko upravičen do izjeme: da je prebolel covid-19 v zadnjih šestih mesecih,

da je resno bolan ali je imel večjo operacijo,

da je imel resne stranske učinke po preteklem cepljenju proti covid-19,

da je imel v zadnjih treh mesecih vnetje srčne mišice,

da bi zaradi duševne bolezni ob cepljenju predstavljal nevarnost sebi ali drugim.

Avstralci upajo, da sta komisiji delovali v dobri veri in da Novak Đoković zares izpolnjuje eno izmed naštetih točk. Craig Tiley, direktor turnirja, je dejal, da Beograjčan ni edini igralec, ki je bil upravičen do izjeme, in da ni bil deležen posebne obravnave. Obravnavali so 26 igralcev in le peščici odobrili izjemo.

Novak Đoković je imel v mlajših letih težave z dihanjem in alergijami. Foto: Guliverimage

Imel je težave z alergijami in dihanjem

Ob vsem tem je treba vedeti, da je imel Novak v preteklosti težave z alergijami, prav tako je imel težave z dihanjem. A vseeno je odločitev pri številnih Avstralcih vzbudila dvom. Vemo, da je Avstralija ena izmed držav, ki je imela zelo stroge ukrepe, zelo dolgo časa so bili zaprti. Ljudje so izgubljali svoje bližnje, nekateri, ki se niso hoteli cepiti, so izgubili svoje službe ... Protokoli za navadne državljane so zelo strogi.

Đoković bo na letošnjem OP Avstralije lovil 21. zmago na turnirjih za grand slam, kar bi bil rekord v zgodovini tenisa. Če Đoković ne bi prišel v deželo tam spodaj, bi bila to velika škoda tudi za sam turnir. Sploh zato, ko bo manjkalo kar nekaj teniških zvezdnikov, med njimi tudi Roger Federer in Serena Williams.

Novak Đoković je pred leti vse do zadnjega prelagal operacijo komolca. Foto: Guliverimage

Že od nekdaj je proti medicinskim posegom

Znano je, da Novak Đoković ni zagovornik cepljenja. Že aprila leta 2020, dva meseca po razglasitvi pandemije, je Đoković izjavil, da ne bi hotel biti prisilno cepljen, da bi lahko potoval. Lani novembra je v Torinu dejal, da je svobodna izbira pomembna za vse. "Pravzaprav ni pomembno, ali gre za cepljenje ali kaj drugega v življenju. Moral bi imeti svobodno izbiro, da se odločiš, kaj želiš početi. V tem primeru, kaj želiš vnesti v svoje telo."

Nole je že od nekdaj proti medicinskim posegom. Leta 2017 je vse do zadnjega prelagal operacijo komolca. Ko mu alternativna medicina ni pomagala, se je vendarle odločil za operacijo. Pred leti je za Telegraph razkril, da je po opravljeni operaciji komolca jokal, saj je menil, da je izdal samega sebe. Operacija mu je na koncu sicer pomagala in na ta način se je vrnil med najboljše igralce sveta.

Novak Đoković je lani še devetič zmagal na OP Avstralije. Foto: Guliverimage

Srba čakajo težki dnevi

Dejstvo je, da se Novak Đoković ob prihodu v Avstralijo ne bo mogel izogniti neprijetnim vprašanjem. Eden najboljših teniških igralcev bi lahko razblinil vse dvome, če bi razkril, zakaj je bil upravičen do izjeme. To lahko razkrije samo on. "Samo prosilec lahko razkrije podlago za pridobitev izjeme," je pojasnil direktor turnirja.

Postavljata se vprašanji, kako bo vsa ta (ne)upravičena gonja vplivala na njegovo igro in kako ga bodo sprejeli avstralski navijači. V preteklih letih smo lahko videli veliko srbskih navijačev, ki živijo v Avstraliji. Vsekakor je žogica trenutno na strani Đokovića.