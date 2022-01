Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaslužki najboljših teniških igralk in igralcev

Teniški igralci že nekaj časa spadajo med najbolje plačane športnike na svetu. Poleg bogatih turnirskih nagrad imajo tudi zelo donosne sponzorske pogodbe. V moškem tenisu primat v zaslužkih drži Roger Federer, ki je leta 2021 zaslužil neverjetnih 90 milijonov dolarjev (80 milijonov evrov).

Roger Federer je nazadnje igral lani v Wimbledonu. Foto: Guliverimage

Pri vsem tem je zanimivo, da je 40-letni Baselčan v letošnji sezoni igral na samo petih turnirjih, a vseeno zaslužil daleč največ. Odigral je 13 dvobojev in s tem zaslužil "le" 570 tisoč evrov. Slabih 80 milijonov evrov je zaslužil z donosnimi sponzorskimi pogodbami in naložbami. Dejstvo je, da je 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam skozi leta postal ena najzanimivejših blagovnih znamk v zgodovini športa. Federer je sicer na lestvici zaslužkov vseh športnikov na sedmem mestu.

Novak Đoković je letos zmagal na treh turnirjih za grand slam. Foto: Reuters

Novak Đoković je lansko teniško zgodbo opravil z odliko. Zmagal je na petih turnirjih, od tega je osvojil kar tri za grand slam. Srbski teniški zvezdnik je letos skupno na svoj račun pospravil 38 milijonov dolarjev (33,4 milijona evrov). Njegov odstotek zaslužka od turnirskih nagrad pa je veliko višji kot pri Federerju. Beograjčan je namreč samo s turnirskimi nagradami zaslužil slabih osem milijonov evrov. Na tretjem mestu je Rafael Nadal s 23,7 milijona evrov zaslužka.

Naomi Osaka je trenutno najbolje plačana športnica na svetu. Foto: Guliverimage

Med ženskami daleč spredaj Naomi Osaka

Pri teniških igralkah je daleč spredaj Naomi Osaka. Japonska teniška igralka je tudi sicer najbolje plačana športnica na svetu. Osaki so veliko prinesle sponzorske pogodbe. Te so bile zaradi olimpijskih iger v domačem Tokiu še toliko donosnejše. Trenutno 13. igralka sveta je zaslužila 60 milijonov dolarjev (52 milijonov evrov), kar jo sicer v moški in ženski teniški konkurenci uvršča na drugo mesto. 24-letna Osaka, ki je letos zmagala na OP Avstralije, je s turnirskimi nagradami zaslužila dva milijona evrov.

Serena Williams je še vedno zelo zanimiva Sereno Williams smo na teniškem igrišču nazadnje videli junija lani. Foto: Guliverimage

Za njo se je s 36 milijoni evrov uvrstila Serena Williams, ena najboljših teniških igralk vseh časov. Williamsova je v zadnji sezoni igrala zelo malo. Videli smo jo lahko le na šestih turnirjih. Nazadnje je igrala v junija v Wimbledonu, kjer je že v prvem krogu predala dvoboj. 41-letna Američanka je lani z nagradami zaslužila 77 tisoč evrov. Vse več vprašanj pa se postavlja o nadaljevanju njene športno kariere.

Na tretjem mestu, daleč za njima, je Ashleigh Barty. Avstralska teniška igralka je v zadnji sezoni zaslužila dobre štiri milijone evrov.