Kako mu je uspelo zaslužiti 600 milijonov dolarjev?

Roger Federer je eden izmed šestih športnikov, ki je v svoji karieri zaslužil že več kot milijardo dolarjev (862 milijonov evrov). A njegovi zneski se še ne bodo ustavili. Poleg njega so med aktivnimi športniki več kot milijardo dolarjev zaslužili še Tiger Woods, Floyd Mayweather, LeBron James, Cristiano Ronaldo in Lionel Messi.

Roger Federer je dolga leta sodeloval s športno znamko Nike. Z njimi je še danes povezan Rafael Nadal. Foto: Gulliver/Getty Images

Zanimivo je, da je Federer s teniškimi nagradami zaslužil "le" 130 milijonov dolarjev (112 milijonov evrov), kar ga uvršča na drugo mesto v teniškem svetu. Pred njim je le Novak Đoković, ki je s turnirskimi zmagami na svoj račun pospravil 131 milijonov evrov. Roger je preostanek denarja zaslužil s sponzorskimi pogodbami in drugimi aktivnostmi.

Zanimivo je, da je 40-letni Baselčan začel služiti veliko več po tem, ko je prekinil pogodbo s športno znamko Nike. Ta mu je na leto prinesla deset milijonov dolarjev (8,6 milijona evrov). Kako se je to zgodilo, je v nekaj točkah razjasnil Joe Pomplino iz Huddle up.

Začelo se je leta 2018. Roger Federer je z znamko Nike sodeloval več kot 20 let in postal eden najbolj znanih športnikov, potem ko je prvi v zgodovini tenisa osvojil 20 turnirjev za grand slam. Ko je prišel čas, da bi obnovili pogodbo, so stvari postale še kako zanimive.

Nike je imel poleg Rogerja Federerja pod svojim okriljem še nekaj odmevnih teniških igralcev. Med njimi so Serena Williams, Rafael Nadal, Marija Šarapova in Nick Kyrgios. Nepisano pravilo v podjetjih je, da za sponzorstvo ne porabijo več kot deset odstotkov celotnega prihodka.

Nike se je na podlagi tega odločil, da takrat 36-letnega Rogerja Federerja "spusti". Rezultat tega je bil, da je s kitajsko znamko Uniqlo kmalu podpisal desetletno pogodbo, ki je bila vredna neverjetnih 300 milijonov dolarjev (258 milijonov dolarjev).

Poleg tega, da je Rogerju pogodba prinesla 258 milijonov evrov, je imela še dve zelo pomembni odločbi. Ni vključevala pokojninske klavzule, kar pomeni, da bo pogodba veljala, tudi ko bo končal športno kariero. Kot drugo, ta pogodba zajema le oblačila, ne pa športne obutve.

Pomembno vlogo v njegovi karieri ima tudi njegova žena Mirka. Foto: Guliverimage Federer je tako ostal brez pogodbe za športno obutev. Še naprej je nosil športno obutev Nike, a za to ni dobil nobenega plačila. Federer je nato začel sodelovati z znamko On Running, kjer je pomagal tudi pri razvoju. S tem mu je uspela še ena velika poteza. Postal je namreč delničar omenjene znamke.

Z začetnimi naložbami in drugimi stvarmi naj bi imel Federer v lasti tri odstotke delnic blagovne znamke. Samo dve leti pozneje je bila objavljena vrednost podjetja On Running in naj bi takrat znašala deset milijard dolarjev. To pomeni, da so Federerjeve delnice vredne 300 milijonov dolarjev (258 milijonov dolarjev).

Roger Federer je skozi leta postal ena najzanimivejših blagovnih znamk v zgodovini športa. O tem priča dejstvo, da čeprav je lani igral le na enem teniškem turnirju, je domov vseeno prinesel 90 milijonov dolarjev (77 milijonov evrov) in s tem postal sedmi najbolje plačani športnik na svetu. Od 77 milijonov evrov je iz teniških prireditev prišlo "le" 300 tisoč dolarjev (258 tisoč evrov).

Zadnji turnir je Federer igral letos v Wimbledonu. Foto: Guliverimage

"Vedel bom, kdaj je čas"

Športne zgodbe Rogerja Federerja za zdaj še ni konec. Uradno je še vedno aktiven, a je pred kratkim prestal operacijo kolena. Dejstvo je, da je njegova upokojitev vse bližje.

Že ničkolikokrat so ga vprašali, kdaj bi lahko končal svojo športno pot. Kot je dejal, bo tako kot vsak športnik tudi on spoznal, kdaj je čas, da se umakne iz poklicnega tenisa. "Ne bom eden tistih, ki bo ostal samo zato, da bi ostal. Še vedno si želim nastopiti na ekshibicijskih tekmah in obiskovati trge v mestih, kjer še nisem bil. Navijači mi veliko pomenijo, vendar ne želim škodovati svojemu telesu. Še vedno se želim igrati z otroki in smučati. Vedel bom, kdaj je čas," je pred kratkim za britanski GQ magazin povedal Federer.