Skrbi ga, kaj se bo zgodilo, ko bodo odšli

Guy Forget, direktor teniškega OP Francije, ni edini, ki ga skrbi in se zato sprašuje, kaj se bo v prihodnosti dogajalo s tenisom, ko se bo upokojila velika trojica – Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković. Bo tenis z odhodom Švicarja, Španca in Srba izgubil prepoznavnost?

Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković na teniških igriščih dominirajo že več kot desetletje. Novak Đoković je še vedno na vrhuncu svoje kariere, medtem ko se zdi, da sta Federer in Nadal že v zatonu športne kariere. Oba se namreč v zadnjem času spoprijemata s poškodbami, zato ju zmeraj bolj redko vidimo na turnirjih.

"Trenutno mi je v življenju lepo." Foto: Guliverimage Kako dolgo bo Federer še igral? Vse več je vprašanj, kako dolgo bo Roger Federer še vztrajal, saj je letos avgusta dopolnil že 40 let. Po njegovih zadnjih izjavah nekateri ugibajo, da je konec kariere vse bliže. "Trenutno mi je v življenju lepo. Uživam z ženo in štirimi otroki. Dekleti imata že 12 let, fanta pa sedem. Mislim, da imam prelepo življenje. Tenis pa je v tem trenutku zame le bonus."

Rafael Nadal je že končal z letošnjo sezono. Foto: Reuters

"Bolje kot to ne more biti"

Vsi trije so se v teh letih dokopali do dvajsetih lovorik za grand slam, kar do zdaj ni uspelo še nikomur. S tem so tudi postali eni najbolj prepoznavnih športnikov na svetu. Guy Forget je vendarle nekoliko zaskrbljen za prihodnost tenisa in tudi za njegovo popularnost.

"Rasli smo skupaj z Bjornom Borgom, Johnom McEnroejem in Jimmyjem Connorsom. Bilo je nekaj neverjetnega, kar so ti igralci prispevali tenisu," je izjavil Forget za švicarski program Infrarouge. "Takrat smo imeli v Franciji skoraj dva milijona mladinskih igralcev. V tistem času je tenis eksplodiral. In potem smo rekli: 'Kaj se bo zgodilo, ko teh igralcev ne bo več?'"

"A za njimi sta prišla Andre Agassi in Pete Sampras. Sledil je manjši padec, potem pa so prišli Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković. In rekli smo: 'Bolje kot to ne more biti.'"

Guy Forget Foto: Gulliver/Getty Images

Forget meni, da bodo veliki turnirji še vedno pritegnili mlade

Kljub bojazni, kaj se bo zgodilo, ko se bo "velika trojica" poslovila, Forget vseeno upa, da bodo največji teniški turnirji še vedno popularni. "Verjamem, da bosta Wimbledon in Roland Garros še naprej navduševala mlade igralce," je še povedal Forget, nekdaj tudi sam zelo uspešen teniški igralec.