Dirkača Ferrarija želita pritisniti na McLaren

Pred 14 dnevi je McLarnu veliko nagrado Kanade pokvaril Mercedes, prvi in drugi v prvenstvu Oscar Piastri in Lando Norris nista bila na zmagovalnem odru. Na veliki nagradi Avstrije je McLaren znova najhitrejši, Norris je na prvem, Piastri pa na tretjem štartnem mestu. A na Red Bull Ringu želi biti Ferrari tisti, ki bi preprečil osmo zmago letos za papajasto oranžne. "Vemo, da imamo običajno boljši dirkalnik za dirko kot za kvalifikacije, zato upam, da bom lahko še malo bolj pritisnil na McLarna," je po kvalifikacijah dejal Charles Leclerc, ki dirka za svojo deveto zmago v formuli 1, a prvo po lanskem Austinu.

Štartna vrsta na VN Avstrije na Red Bull Ringu:

"Običajno smo na dirki boljši"

Lewis Hamilton je bil na kvalifikacijah četrti. Foto: Reuters S četrtim kvalifikacijskim dosežkom in občutkom v dirkalniku, ki je vse boljši, je bil zadovoljen tudi Lewis Hamilton, ki s Ferrarijem še ni bil na stopničkah. "Ekipa je v tovarni trdo delala, da je sem pripeljala novo podvozje. Na treningih se je zdelo, da smo še precej zadaj, a smo veliko bližje in druga vrsta je fantastičen rezultat." Tudi sedemkratni svetovni prvak je moral tako kot Piastri in Max Verstappen (Red Bull) upočasniti v zadnjem hitrem krogu zaradi rumenih zastav, sicer bi bil še hitrejši, pravi. "Običajno smo na dirki boljši, zdaj smo napredovali še na kvalifikacijah. Upajmo, da lahko to unovčimo na dirki. Gremo v pravo smer."

Skupni seštevek pred VN Avstrije (10/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 198 točk

2. Lando Norris (McLaren) 176

3. Max Verstappen (Red Bull) 155

4. George Russell (Mercedes) 136

5. Charles Leclerc (Ferrari) 104

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 79

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 63

8. Alexander Albon (Williams) 42

9. Esteban Ocon (Haas) 22

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 21



1. McLaren Mercedes 374 točk

3. Mercedes 199

3. Ferrari 183

4. Red Bull Racing Honda 162

5. Williams Mercedes 55

6. Racing Bulls Honda 28