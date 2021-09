Federer: Najprej moram normalno hoditi #video

V Wimbledonu se je poslovil v četrtfinalu, kmalu za tem pa je šel na operacijo. Foto: Guliverimage

Še dolgo ga ne bo na igrišču

Štiridesetletnik se je po porazu v četrtfinalu na turnirju v Wimbledonu odločil, da bo šel še enkrat na operacijsko mizo. Švicarja smo lahko ta konec tedna videli na turnirju Laver Cup v Bostonu, kjer je bil le kot gledalec. Marsikdo pa je bil presenečen, ko so teniškega virtuoza videli hoditi z berglami.

"Nisem bil niti blizu tistega, kjer sem želel biti. Torej, da bi igral na najvišji ravni. Trudil sem se po svojih najboljših močeh, ampak na koncu je bilo preveč. Zdaj moram iti korak za korakom. Najprej moram normalno hoditi, pravilno teči, nato narediti stranske korake in šele nato se bom vrnil na igrišče," je uvodoma povedal trenutno 9. igralec sveta.

Nikamor ne bo hitel

Ob tem se dobro zaveda, da bo to dolgotrajna rehabilitacija. "Vzelo mi bo nekaj mesecev in prihodnje leto bomo videli, kako bodo stvari stale. Moram si vzeti čas in ne želim hiteti. To je pomembno tudi za moje življenje. Želim se prepričati, da bom pozneje lahko naredil vse, kar si želim. Nikamor se mi ne mudi. Mislim, da je najhuje za mano," so zapisali na tennis365.

"Navijači mi veliko pomenijo, vendar ne želim škodovati svojemu telesu." Foto: Guliverimage

Baselčan je že ničkolikokrat dobil vprašanje, kdaj bi lahko končal svojo športno pot. Kot je dejal, bo tako kot vsak športnik tudi on vedel, kdaj je čas, da se umakne iz poklicnega tenisa. "Ne bom eden tistih, ki bo ostal samo zato, da bi ostal. Še vedno si želim nastopiti na ekshibicijskih tekmah in obiskovati trge v mestih, kjer še nisem bil. Navijači mi veliko pomenijo, vendar ne želim škodovati svojemu telesu. Še vedno se želim igrati z otroki in smučati. Vedel bom, kdaj je čas," je za britanski GQ magazin povedal 20-krtani zmagovalec turnirjev za grand slam.