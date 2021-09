Federer se želi čimprej vrniti, a ne sme prehitevati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Rehabilitacija poteka po načrtu. Za zdaj nisem imel nobenih težav. Vsak dan mi gre bolje in počutim se močno ter z veseljem gledam v prihodnost," je dejal Roger Federer in dodal, da ta čas uživa z družino.

"Želel bi se vrniti na teren v najkrajšem možnem času, vendar ne smem prehitevati. Moram biti potrpežljiv. Treba je delati korak za korakom," je poudaril izkušeni Švicar, ki je v karieri osvojil 20 turnirjev za veliki slam. Toliko jih imata tudi Španec Rafael Nadal in Srb Novak Đoković.

Zadnjič je nastopil v Wimbledonu

Federer je imel lani dve operaciji, zaradi česar je okreval več kot leto dni, a se je vrnil na igrišča marca. Zadnji dvoboj je nato odigral poleti v Wimbledonu, kjer je izpadel v četrtfinalu.

Zadnji grand slam turnir v tem koledarskem letu je dobil Rus Danil Medvedev. V finalu je ugnal prvega igralca sveta Novaka Đokovića. Foto: Guliverimage

Švicarski zvezdnik še zdaj verjame, da je moč osvojiti koledarski grand slam, vse štiri največje turnirje v eni sezoni. Le malo je bil od tega nazadnje oddaljen Đoković, a ga je v finalu odprtega prvenstva ZDA zaustavil Rus Danil Medvedjev.

"Mislim, da je to možno. Vsi trije, Đoković, Nadal in jaz smo bili blizu povsem tega. Težko je, vendar ni nemogoče. Potrebuješ moč, vztrajnost in pa tudi malo sreče," je v pogovoru za Eurosport pred začetkom Laverjevega pokala, ki ga bodo izpustili vsi omenjeni trije zvezdniki, še razmišljal Federer.