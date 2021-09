Španka zanesljivo v drugi krog

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes so teniški igralci začeli nastope na turnirjih ATP v Nursultanu in Metzu, dekleta pa se med drugim merijo na turnirju WTA v Ostravi. Španka Paola Badosa, ki je pretekli teden odpovedala nastop v Portorožu, je v Ostravi v prvem krogu s 6:2 in 6:2 ugnala Rusinjo Varvaro Gračevo.