Messi želi zagreniti življenje nekdanjim delodajalcem

Drugi dan bojev osmine finala na klubskem SP prinaša dvoboj med PSG in Interjem iz Miamija. Lionel Messi se bo tako prvič po odhodu iz Pariza srečal z nekdanjimi delodajalci in jim poizkušal že v tem delu tekmovanja pokopati upe na sanjski zaključek sezone. V drugem današnjem dvoboju se bosta udarila Flamengo in Bayern München.

Bogati Parižani in klub nekdanjega angleškega superzvezdnika Davida Beckhama se do sedaj na medsebojnih srečanjih še nista udarila, kar pomeni, da se bo Messi prvič po ne ravno najlepšem razhodu z moštvom iz francoske prestolnice srečal z nekdanjimi soigralci, ki so v tej sezoni, čeprav v moštvu niso imeli ekstremnega zvezdnika, prvič pokorili evropsko klubsko smetano.

PSG je pod Luisom Enriquejem deloval kot odlično naoljen stroj, a vseeno na tekmi skupinskega dela z Botafogom pokazal, da je ranljiv. Svoje načrte pa imajo zagotovo tudi igralci kluba, ki nastopa v rožnatih dresih in kjer tudi poleg argentinskega čarovnika najdemo nekaj zvezdniških imen, ki so velik pečat pustila tudi v ligi prvakov. Prednjači predvsem Barcelonin trio Luis Suarez, Sergio Busquets in Jordi Alba, ne smemo pa pozabiti niti na to, da jih s klopi vodi njihov nekdanji soigralec pri Blaugrani Javier Mascherano.

Na drugi tekmi bo Bayern, ki tudi na klubskem SP igra po sistemu toplo - hladno izzval brazilski Flamengo, ki je skupinski del končal na vrhu svoje skupine, tudi pred Chelseajem. Moštvi, ki bosta napredovali iz obeh parov, se bosta v četrtfinalu udarili med seboj.

Znan pa je že prvi četrtfinalni par. Palmeiras in Chelsea sta v vlogi izzivalcev (drugouvrščenih v skupini) izločila Botafogo oziroma Benfico. Preostali četrtfinalni pari so Inter - Fluminense, Manchester City - Al Hilal (oba v ponedeljek), Real Madrid - Juventus in Dortmund - Monterrey (oba v torek).

Klubsko SP, osmina finala, 29. junij:

Nedelja, 29. junij:

Lestvice:

Preberite še: