Bi to res lahko pomenilo katastrofo?

Federerja zagotovo ne bo, Đoković pod vprašajem, Nadal pa je šele danes potrdil prihod

Še manj kot tri tedne nas loči od začetka OP Avstralije, prvega turnirja za grand slam v novi sezoni. In še danes ni povsem jasno, kdo od velike trojice bo sploh prišel v Avstralijo.

Roger Federer je zaradi težav s kolenom že pred časom odpovedal igranje na OP Avstralije. Španec Rafael Nadal je pred kratkim prebolel covid-19 in že začel trenirati in bil še pod vprašajem. Danes so s njegovega tabora sporočili, da je z Majorčanom vse v redu in da zagotovo pride v Avstralijo. Pod velikim vprašajem je Novak Đoković, o katerem v zadnjih dneh kroži ogromno različnih informacij. Srb vse do danes ni razkril, ali je cepljen. S tem pa je povezano tudi njegovo (ne)igranje na OP Avstralije

Vsi trije so do zdaj zmagali na 20 turnirjih za grand slam (skupno 60, op. p.), kar je svojevrsten fenomen v tenisu. Nick Kyrgios je prepričan, da jih tenis še vedno potrebuje, tudi na OP Avstralije.

"Če sem iskren, ne vem, kakšen je trenutni položaj Novaka Đokovića glede covida oziroma kaj potrebuje, da bi lahko igral," je za Melbourne Age povedal Avstralec. "Upam, da je imel lep božič in da bo v tem športu vztrajal čim dlje. Kot sem že povedal, mislim, da morajo Federer, Nadal in Đoković igrati," je povedal Kyrgios, ki je bil v preteklosti eden največjih kritikov srbskega teniškega zvezdnika.

"To je čista katastrofa"

"Če nobenega od teh treh ni, to pomeni katastrofo. To je čista katastrofa za navijače in vse, ki uživajo v tenisu. Res je, da je to izjemna priložnost za mlade igralce, da se prebijejo naprej in opozorijo nase, ampak na splošno jih potrebujemo, ker so del tega športa."

Poleg omenjene trojice je še kar nekaj vrhunskih igralcev, ki so morali odpovedati igranje na uvodnem turnirju za grand slam ali pa so še pod vprašajem. Eden izmed tistih, ki ga letos ne bomo gledali, je Dominic Thiem, lanski finalist turnirja. Rus Andrej Rubljov, trenutno peti igralec sveta, in Kanadčan Denis Šapovalov prav tako okrevata po covid-19, kar ju zagotovo ovira pri pripravah. OP Avstralije se začne 17. januarja.

Želi uživati in biti srečen

Veliko oči bo uprtih tudi v domačina Nicka Kyrgiosa, ki je lani igral zelo malo in posledično zdrsnil na 93. mesto lestvice ATP. Ubadal se je tudi s poškodbo kolena, a zdaj že komaj čaka, da stopi pred domače občinstvo.

"Koleno me že nekaj časa ovira pri igranju tenisa. Te težave mi je lani uspelo odpraviti in za zdaj je videti dobro. Želim uživati in biti srečen. To je to," je še razkril 26-letni teniški igralec, ki je bil nekdaj že 13. igralec sveta.