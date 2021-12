Kdaj bo konec tega? Velika zmeda okrog Đokovića.

Na družbenih omrežjih lahko vidimo, da so nekateri igralci že prispeli v Avstralijo, kjer se pripravljajo na prvi turnir za grand slam v novi sezoni. A vse oči javnosti so uprte v Novaka Đokovića. Vsi nestrpno pričakujejo uradno informacijo o (ne)igranju Beograjčana v Melbournu.

Novak Đoković je pred dnevi na ulicah Beograda sproščeno igral tenis. Za zdaj še vedno ni jasno, ali bo nastopil na OP Avstralije.

V srbskih medijih kroži veliko različnih informacij. V torkovih popoldanskih urah so pri sport.blic zapisali, da je Đoković le še korak oddaljen od OP Avstralije in da se tamkajšnji organizatorji na vse pretege trudijo, da bi Srbu omogočili igranje na turnirju. Letošnje pravilo je, da na turnirju lahko igrajo le polno cepljeni igralci in tisti, ki so upravičeni do zdravstvene izjeme.

Vodilni možje avstralskega turnirja naj bi se še kako zavedali, da bi bila odsotnost Novaka Đokovića velik udarec za sam turnir. Oblasti države Viktorija naj bi bile blizu odločitvi, da enemu najboljših igralcev omogočijo zdravstveno izjemo.

Zvečer smo lahko že prebrali, da se je zgodil preobrat in da Đoković zagotovo ne bo potoval v Avstralijo. Na spletni strani Informer so zapisali, da so oblasti v Avstraliji Đokoviću zavrnile zdravstveno izjemo, kar bi pomenilo, da ne bo igral. Zaradi tega je zmeda še večja.

Novak Đoković še vedno molči. Foto: Guliverimage

Zgodba se vleče že nekaj tednov, Novak Đoković, ki se pripravlja na novo sezono, pa se še ni oglasil. Že pred dnevi je postalo jasno, da ne bo igral na pokalu ATP, ki se konec tedna začne v Sydneyju. Nole pred časom v intervjuju za Blic ni hotel razkriti, ali je cepljen, saj meni, da je to zasebna stvar, in o tem noče javno govoriti.

Če bo 20-kratni zmagovalec turnirjev pripotoval v Avstralijo, bo verjetno deležen neprijetnih vprašanj novinarjev. Zagotovo jih bo zanimalo, na podlagi česa je lahko prišel v Melbourne. Štiriintridesetletni teniški igralec bi ob nastopu na OP Avstralije lovil že rekordno, 21. zmago na turnirjih za grand slam. V igri je veliko, a Novak Đoković še vedno molči. Odprto prvenstvo Avstralije se začne 17. januarja, kar pomeni, da bo moralo biti zelo kmalu jasno, kakšna bo usoda Đokovića.