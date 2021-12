Mnogi trepetajo, Đoković pa na ulici Beograda v dežju igra tenis #video

V soboto je odjeknila novica, da teniški igralec Novak Đoković ne bo igral v Sydneyju na pokalu ATP. Ali to že pomeni, da ga ne bomo videli na OP Avstralije, turnirju za grand slam? Oglasili so se tudi že nekateri igralci, med njimi tudi Viktor Troicki, kapetan srbske reprezentance in dober prijatelj Đokovića.

Novak Đoković je lani že devetič zmagal na OP Avstralije. Letos bi lovil že deseto zmago in skupno 21. zmago na turnirjih za grand slam, kar bi bil izjemen rekord v zgodovini tenisa. Foto: Guliverimage

Ugibanja se nadaljujejo

V zadnjih tednih se veliko piše in govori o Novaku Đokoviću in njegovem (ne)igranju na OP Avstralije. Za njegov nastop trepetajo tudi vsi njegovi zvesti navijači. V Melbournu, kjer poteka turnir, namreč velja pravilo, da morajo biti igralci polno cepljeni, dovoljene pa so tudi zdravniške izjeme, a po zelo strogih protokolih. Jasno je, da Novak Đoković ni najbolj naklonjen cepljenju in tudi ne želi razkriti, ali se je cepil.

Zato je v zadnjih tednih vse več ugibanja, ali bo 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam sploh prišel v Avstralijo. Po zadnjih informacijah Đoković ne bo prišel na pokal ATP v Sydney, kjer bi moral igrati za srbsko reprezentanco. To je že lahko znak, da prvega igralca sveta ne bomo gledali na uvodnem turnirju za grand slam – OP Avstralije.

"Nič ne vem o tem"

Zelo na kratko je trenutno stanje komentiral Viktor Troicki, kapetan srbske reprezentance in dober prijatelj prvega igralca sveta. "Nič ne vem, da Novak ne gre na ATP pokal. Nihče me ni o tem obvestil," je za Kurir povedal Troicki in takoj za tem prekinil.

Rus meni, da avstralski organizatorji ne računajo več na Beograjčana Andrej Rubljev meni, da Novaka Đokovića ne bo v Melbournu. Foto: Guliverimage

Odzivov na to novico je bilo veliko. Zgovoren je bil Andrej Rubljev, peti igralec sveta. Ta meni, da organizatorji OP Avstralije ne računajo 34-letnega Srba. "To je kot partija pokra. Čakamo, kdo bo prvi popustil. Zdi se mi, da Novak enostavno ne bo odšel na OP Avstralije. Zdi se, da bo Nadal igral. Čudno bo, če Đoković ne bo igral, glede na to, da za tem sledi ameriška turneja, kjer morajo biti prav tako vsi cepljeni," je povedal ruski igralec, ki meni, da je cepljenje v teh časih pomembno in da bi morali biti vsi cepljeni. "Vseeno mislim, da mora biti izbira. Če se nekdo ne želi cepiti in hoče ostati doma, je to njegova odločitev," je še povedal Rubljev.

Craig Tiley, direktor OP Avstralije Foto: Guliverimage

Organizatorji OP Avstralije in vodilni v avstralski državi Viktorija, so bili do zdaj že večkrat zelo jasni. Tisti, ki bo želel igrati na OP Avstralije bo moral biti polno cepljen ali pa bo moral imeti zdravniško izjemo.

"Moj pogled je zelo enostaven. Vsi se veselimo OP Avstralije, in vsi, ki bodo želeli biti del tega, vključno z občinstvom, igralci in uradnimi osebami, bodo morali biti polno cepljeni. To so pravila. Zdravstvena izjema je le zdravstvena izjema. To ni luknja v zakonu za privilegirane teniške igralce," je dejal James Merlino, namestnik premiera država Viktorije in poudaril, da ta pravila veljajo za vse državljane Viktorije.

"Vsak, ki bo prišel, bo cepljen. Majhen odstotek bo tistih, ki bodo obravnavani kot zdravniške izjeme. Ali ste igralec, navijač ali delavec v centru, ste cepljeni, ali imate zdravniško izjemo, ki jo je odobril avstralski register za cepljenje? To nam zagotavlja še dodatno varnost," je bil pred kratkim za avstralske medije jasen Craig Tiley, direktor teniškega OP Avstralije.