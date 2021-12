"Vsak, ki bo prišel, bo cepljen. Majhen odstotek bo tistih, ki bodo obravnavani kot zdravniške izjeme." Foto: Guliverimage

Že tedne športna javnost spremlja dogajanje okrog Novaka Đokovića in njegovega nastopa na OP Avstralije, kjer bi napadal svojo deseto in skupno rekordno, 21. lovoriko za grand slam. Craig Tiley, direktor turnirja, je še enkrat spregovoril o temi cepljenih in necepljenih udeležencev turnirja.

"Vsak, ki bo prišel, bo cepljen. Majhen odstotek bo tistih, ki bodo obravnavani kot zdravniške izjeme. Ali ste igralec, navijač ali delavec v centru, ste cepljeni, ali imate zdravniško izjemo, ki jo je odobril avstralski register za cepljenje? To nam zagotavlja še dodatno varnost," je bil za avstralske medije jasen Tiley.

Novak Đoković ne želi in tudi verjetno ne bo razkril, ali je cepljen. Foto: Guliverimage

Ne bodo ga silili ali prosili, da razkrije svoj status

Med drugim je direktor turnirja razkril, da je zadnji konec tedna govoril z Novakom Đokovićem, prvim igralcem sveta, ampak zaradi zasebnosti ne ve, ali je branilec lanske zmage na OP Avstralije zahteval, da ga obravnavajo kot zdravniško izjemo.

"Če se bo Novak pojavil na OP Avstralije, bo pomenilo, da je cepljen ali pa bo zdravniška izjema. To je njegova stvar, in povsem njegova odločitev je, ali bo to zadržal zase. Ne bomo ga silili ali prosili, da nam to razkrije," je še povedal prvi mož enega najbolj prestižnih teniških turnirjev, ki meni, da bo za teniške igralce v letu 2022 zelo težko, če ne bodo cepljeni. "Vseeno Đokovića tega ne bom vprašal, ker to ni moje delo."

Rafael Nadal je pred dnevi sporočil, da se je okužil z novim koronavirusom. Ga bomo pa gledali na OP Avstralije. Foto: Guliverimage

Prepričan, da bo okuženi Nadal prišel v Melbourne

Pred dnevi je v javnost prišla novica, da se je s koronavirusom okužil tudi Rafael Nadal in pod vprašajem naj bi bil tudi njegov nastop v Melbournu. Kmalu za njim je zbolel tudi njegov trener Carlos Moja, ki je dejal, da je imel kar močne simptome, kljub temu da je bil cepljen.

Tiley kljub temu meni, da bo Španec prišel v Avstralijo. "Prepričan sem, da bo Rafa tukaj. Igralci, ki so bili pozitivni, bodo zdaj imeli nekaj časa, da ne bodo več kužni, in z njimi bo vse v redu.