Preobrat: bo Đoković na OP Avstralije igral tudi, če ne bo cepljen?

V zadnjih tednih se veliko govori o teniškem OP Avstralije in njihovih strogih pravilih. Kot je za zdaj znano, bodo tam lahko igrali le polno cepljeni igralci, obstaja pa tudi izjema. In kaj to pomeni za Novaka Đokovića, za katerega se domneva, da ni cepljen?

Ljubitelji tenisa so iz dneva v dan bolj nestrpni, saj čakajo informacijo, ali bo Novak Đoković sploh lahko zaigral na OP Avstralije, prvem turnirju za grand slam v novi sezoni. Beograjčan bo lahko, teoretično, v Melbournu nastopil tudi, če ne bo cepljen. A le v primeru, če bo dobil zdravniško izjemo.

Avstralska teniška zveza je objavila protokol o nastopanju na OP Avstralije, ki bo januarja prihodnje leto. V njem je zapisano, da bo vsako zahtevo za zdravniško izjemo pregledala strokovna komisija. Predvsem bodo to strokovnjaki s področij imunologije in nalezljivih bolezni. Če bodo ti presodili, da je zahteva upravičena, bo ta predložena avstralskemu registru za cepljenje. Že zdaj pa je jasno, da imena igralcev, ki jim bodo potrdili kot zdravniške izjeme, ne bodo nikoli prišla v javnost.

Tamkajšnji minister upa, da bo lahko gledal polno cepljenega Đokovića

Craig Tiley, prvi mož OP Avstralije, je povedal, da do zdaj še noben igralec ni bil upravičen do te izjeme. Torej, tudi Novak Đoković ne. Martin Pakula, minister za šport v avstralski državi Viktorija, je pred časom izjavil, da upa, da bo na turnirju za grand slam lahko gledal polno cepljenega Novaka Đokovića.

"Če se odloči, da se ne bo cepil in ne bo izpolnjeval pogojev za zdravniško izjemo, potem ne bo mogel igrati na OP Avstralije," je povedal Pakula.

V igri je veliko in želja je verjetno obojestranska

Štiriintridesetletni teniški igralec je v Melbournu že devetkrat zmagal, nazadnje lani. Če bi letos zaigral v deželi "tam spodaj" in zmagal, bi bila to že njegova 21. zmaga na turnirjih velike četverice (turnirjih za grand slam, op. p.). S tem bi v zgodovini tenisa postal igralec z največ zmagami na tovrstnih turnirjih. Trenutno so Novak Đoković, Roger Federer in Rafael Nadal z 20 zmagami izenačen.

Torej je interes Đokovića, kot tudi organizatorjev OP Avstralije, da Srb vendarle prihodnje leto igra na OP Avstralije.