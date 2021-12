So se prehitro veselili? Tudi za Đokovića ne bo popuščanja.

V sredo je v teniških krogih završalo, potem ko se je Novak Đoković znašel na seznamu igralcev za igranje na OP Avstralije, prvem teniškem turnirju za grand slam v prihodnji sezoni. A navijači Đokovića so se morda prehitro veselili, saj organizatorji OP Avstralije in tamkajšnja vlada še vedno vztrajajo pri svojih stališčih.

"Pod takšnim pogoji Novak ne more igrati. Jaz ne bi. On je moj sin, vi pa lahko delate zaključke," je še povedal Srđan Đoković, oče Novaka. Foto: Guliverimage/Getty Images Že pred tedni je avstralska vlada sporočila, da bodo na OP Avstralije lahko igrali le polno cepljeni igralci. Ob teh pravilih je najbolj na očeh Novak Đoković, ki vse do danes ni želel razkriti, ali je cepljen. Mnogi menijo, da se prvi igralec ni cepil, ob vsem tem pa je še njegov oče Srđan Đoković pred časom dejal, da ne verjame, da bo njegov sin prišel v Avstralijo. Usoda Beograjčana bi morala biti kmalu jasna. Đoković je pred dnevi dejal, da bo kmalu sporočil, ali bo igral v Melbournu.

Pravila so jasna

James Merlino, namestnik premiera država Viktorije, je pred dnevi za 7news dejal, da ni nobenih možnosti, da bi na OP Avstralije lahko igrali necepljeni igralci.

"Moj pogled je zelo enostaven. Vsi se veselimo OP Avstralije, in vsi, ki bodo želeli biti del tega, vključno z občinstvom, igralci in uradnimi osebami, bodo morali biti polno cepljeni. To so pravila. Zdravstvena izjema je le zdravstvena izjema. To ni luknja v zakonu za privilegirane teniške igralce," je dejal Merlino in poudaril, da ta pravila veljajo za vse državljane Viktorije.

Ali si bosta lahko Craig Tiley in Novak Đoković prihodnje leto na OP Avstralije sploh segla v roke? Foto: Guliverimage

Direktor OP Avstralije: Da se že na začetku razumemo

Zelo jasen je bil tudi Craig Tiley, direktor OP Avstralije, potem ko se je začelo v medijih ugibati, ali bi lahko Đoković dobil zdravstveno izjemo. "Da se že na začetku razumemo. Nihče ne more igrati na OP Avstralije, če ni cepljen. Edina možnost, razen cepljenja, je, da od avstralskih oblasti dobiš zdravstveno izjemo. Videl sem, kaj piše v medijih, a do zdaj ta še ni bila odobrena, " je še povedal Tiley.

Zdravstveno izjemo odobri neodvisna komisija medicinskih strokovnjakov, ki pregleda zahtevo. Nato gre primer na strokovno komisijo, ki na koncu sprejeme odločitev. "Jasno je, da imajo teniški igralci iste pogoje, tako kot vsi, ki želijo priti v Viktorijo ali Avstralijo. Nobenega popuščanja ne bo," je še za avstralske medije povedal prvi mož OP Avstralije, ki verjame, da je 95 odstotkov igralcev že cepljenih. To je velik napredek, potem ko jih je bilo pred nekaj mesecih cepljenih le okoli 50 odstotkov teniških igralk in igralcev.

Novak Đoković bi lahko prihodnje leto na OP Avstralije osvojil 21. zmago na turnirjih za grand slam. Foto: Guliverimage

Letošnji vložek je zelo velik, korist pa obojestranska

Tako Novak Đoković kot tudi organizatorji OP Avstralije se zavedajo, da je letošnji vložek izjemno velik. Novak je na prihajajočem OP Avstralije eden glavnih favoritov za zmago, potem ko je v deželi "tam spodaj" zmagal že devetkrat, nazadnje letos. Če bi mu uspelo zmagati še v letu 2022, bi osvojil svojo 21. zmago za grand slam, kar bi bil rekord vseh časov. Trenutno so Rafael Nadal, Roger Federer in Novak Đoković izenačeni. Vsi trije imajo v svojih vitrinah po 20 lovorik za grand slam.

Za zdaj lahko le čakamo, kako se bo odločil 34-letni teniški igralec …