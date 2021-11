Oče Novaka Đokovića s svojimi izjavami spet dviguje prah

Avstralska vlada že nekaj časa opozarja, da bodo na teniškem OP Avstralije lahko igrali le polno cepljeni igralci. To je pozneje potrdil tudi Craig Tiley, direktor turnirja. Še do danes pa ni jasno, ali bo pod avstralskim soncem igral tudi Novak Đoković, prvi igralec sveta in 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

"Ali se bo pojavil tam, je odvisno od njihovih pogojev." Foto: Guliverimage

Oče meni, da Novak ne bo povedal …

Vse dogajanje okoli tega je popestril še Srđan Đoković, ki pravi, da je stvar vsakega posameznika, ali se bo cepil, in da nihče nima pravice vstopati v intimnost posameznika. "Vsak ima pravico odločati o svojem zdravju. Ali je cepljen, je izključno njegova pravica. Mislim, da tega ne bo povedal. Tudi jaz ne vem tega, in tudi če bi vedel, vam ne bi povedal. Pravico ima, da se odloči tako, kot si želi," je uvodoma povedal Đoković starejši, ki je znan po tem, da je brez dlake na jeziku.

Prav tako Srđan ni zadovoljen s pogoji, ki jih postavljajo avstralske oblasti. "Ali se bo pojavil tam, je odvisno od njihovih pogojev. Z vsem srcem bi si želel igrati tam, saj je športnik. To bi si želeli tudi mi. Pod takšnim pogoji Novak ne more igrati. Jaz ne bi. On je moj sin, vi pa lahko delate zaključke," je še povedal Srđan.

Novak Đoković naj bi jasno povedal, da si želi igrati v Melbournu. Foto: Guliverimage

Đoković je dal vedeti, da bi rad igral

Craig Tiley, direktor OP Avstralije, je pred dnevi razkril, da se je pogovarjal z Đokovićem in njegovo ekipo. Jasno jim je povedal, da mora biti igralec polno cepljen, če želi igrati na turnirju. "Vedo, da je to pogoj za vse. Ne samo za igralce, ampak tudi za navijače in osebje. Nakazal je, da je to zasebna odločitev in da nam bo povedal ob pravem času. Vem, da si želi igrati. To je jasno povedal in pozna pogoje, ki jih mora izpolniti, če želi igrati," je pred časom povedal Craig Tiley, prvi mož OP Avstralije.

Novak Đoković trenutno s srbsko reprezentanco igra v Davisovem pokalu. Srbija se je uvrstila v četrtfinale.