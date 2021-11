Kaj je Đoković povedal direktorju OP Avstralije?

Zadnje tedne se veliko govori o morebitnem (ne)prihodu Novaka Đokovića v Melbourne, mesto, kjer bo prihodnje leto na sporedu prvi turnir za grand slam. Pravzaprav je to turnir, kjer se prvi igralec sveta najbolje počuti, saj je tam zmagal že devetkrat, nazadnje lani.

Znano je, da tamkajšnja vlada in organizatorji turnirja zahtevajo, da so vsi udeleženci turnirja polno cepljeni. Še danes ni znano, ali je srbski teniški zvezdnik cepljen (tega ne želi razkriti op. p.), zato se mnogi sprašujejo, ali bo eden največjih zvezdnikov prišel v Avstralijo. "Bomo videli. Počakajmo, pa bomo videli," je bil nazadnje v Torinu skrivnosten Đoković.

"Nakazal je, da je to zasebna odločitev in da nam bo povedal ob pravem času." Foto: Guliverimage

Đoković je dal vedeti, da bi rad igral

Craig Tiley, direktor OP Avstralije, je pred dnevi razkril, da se je pogovarjal z Đokovićem in njegovo ekipo. Jasno jim je povedal, da mora biti igralec polno cepljen, če želi igrati na turnirju. "Vedo, da je to pogoj za vse. Ne samo za igralce, ampak tudi za navijače in osebje. Nakazal je, da je to zasebna odločitev in da nam bo povedal ob pravem času. Vem, da si želi igrati. To je jasno povedal in pozna pogoje, ki jih mora izpolniti, če želi igrati," je povedal prvi mož OP Avstralije.

Jim Courier meni, da je Novak na pomembnem razpotju. Foto: Guliverimage/Getty Images

Jim Courier meni, da bi bila odsotnost Beograjčana v Melbournu prednost za Nadala. Oba igralca imata v svoji vitrini 20 lovorik s turnirjev za grand slam, Novak pa veliko daje na kocko, če ne bo prišel igrat v deželo tam spodaj.

"Mislim, da je Novak na pomembnem razpotju. Nadal bi dobil možnost, da zmaga na OP Avstralije. Pod pogojem, da je zdrav. Na ta račun bi imel vsaj dve zmagi na vsakem turnirju za grand slam. Tako kot jih ima že Novak. Mislim, da je veliko v igri. Na kocki je zgodovina tenisa," je za Tennis Channel povedal Courier.

Američan še meni, da je začetek sezone zelo pomemben, a zelo pomembno je tudi, kako bosta glavna akterja nadaljevala sezono. "Za Nadala je pomembno, v kakšnem stanju bo njegovo stopalo. Od OP Francije mu ni šlo vse po načrtu. A menim, da je tam še vedno favorit. Za malenkost je pred Novakom. Novak pa je favorit na preostalih turnirjih, zagotovo tudi v Wimbledonu," je še povedal danes 51-letni Američan, ki je v svoji karieri osvojil štiri turnirje za grand slam.