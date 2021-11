Đoković še skriva, ali je cepljen in ali pride v Melbourne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji prvega grand slama sezone, OP Avstralije, so v petek potrdili, da bodo v Melbournu lahko nastopali samo cepljeni tenisači. To zahteva tudi zvezna vlada avstralske države Victoria. Prvi igralec sveta Novak Đoković javno ni želel povedati, ali je cepljen ali ne. Glede na njegove odgovore se ugiba, da ni. Po sobotnem polfinalnem porazu v Torinu je o svojem nastopu na januarskem grand slamu tako dejal: "Bomo videli. Počakajmo, pa bomo videli." Melbourne je Srb sicer osvojil že devetkrat in bi bil zlata priložnost za rekordni 21. grand slam.

Rafael Nadal je nastop v Avstraliji že potrdil. Rogerja Federerja, ki je cepljen, pa tam ne bo, saj še okreva po poškodbi.

Alexander Zverev, ki je v Torinu izločil Đokovića, je mnenja, da morajo spoštovati odločitev organizatorja in avstralskih oblasti. "Mi gremo v tujo državo. Ne gre za tenis. Gre se za virus. Spoštovati moramo pravila in se držati ukrepov." O Đokoviću in njegovem nastopu ali nenastopu v Melbournu pa je dodal: "Upam, da bo lahko igral."