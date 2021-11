Direktor OP Avstralije vztraja: Tenisači bodo morali biti cepljeni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vsi igralci in igralke ter drugi, ki bodo sodelovali na odprtem teniškem prvenstvu Avstralije januarja v Melbournu, bodo morali biti cepljeni za novi koronavirus, je dejal direktor uvodnega grand slama sezone Craig Tiley. To lahko pomeni, da tam ne bo prvega igralca sveta Novaka Đokovića, Srb, ki je v Melbournu devetkrat zmagal, namreč ne želi razkriti, če je bil cepljen.

"Vsi, ki bodo na prizoriščih Australian Opna, navijači, osebje in igralci, bodo morali biti cepljeni. Bilo je veliko ugibanj okrog Novakovega statusa. Tudi javno je dejal, da je to njegova zasebna zadeva. Radi bi ga ponovno videli tukaj. Tudi on pa ve, da mora biti cepljen, da bo lahko igral," je bil jasen Tiley.

"Vsakdo mora imeti pravico do izbire, da se odloči, kaj bo storil. V tem primeru to pomeni, kaj bo dal v svoje telo," je o tem vprašanju Đoković med drugim dejal ta teden ob robu finala letošnje sezone ATP v Torinu.

Tileyu sta udeležbo na prvenstvu že potrdili teniški zvezdnici, Američanka Serena Williams in Japonka Naomi Osaka (na fotografiji). Foto: Guliverimage

Tiley je obenem zatrdil, da bosta teniški zvezdnici, Američanka Serena Williams in Japonka Naomi Osaka, branilka naslova, nastopili v Melbournu. To sta mu povedali, kot tudi Avstralka Ashleigh Barty, prva na svetovni lestvici. Tiley je povedal tudi, da bo nastopil Španec Rafael Nadal, ki bo tudi skušal osvojiti 21. grand slam, ne bo pa Švicarja Rogerja Federerja, ki ga pesti poškodba desnega kolena.

