Kitajska zaradi izginule športnice pod vse večjim pritiskom, so ogrožene tudi OI? #video

Novak Đoković, prvi igralec sveta, je bil eden prvih, ki je izrazil veliko skrb nad izginotjem Peng Šuai. Podprl je tudi besede Stevea Simona, izvršnega direktorja WTA, ob tem pa pozval vse, da se združijo. Srb želi, da se čim prej zagotovi varnost kitajske igralke, na družbenih omrežjih pa vidimo vse več objav pod ključnikom #WhereIsPengShuai. Med drugim se je oglasila tudi Serena Williams, ena najboljših igralk vse časov.

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6