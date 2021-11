Pojavili so se prvi posnetki izginule športnice. Pa so avtentični? #video

Je s 35-letno Kitajko res vse v redu?

Peng Šuai naj bi bila na turnirju mladih igralcev

Kitajski državni mediji so na družbenih medijih objavili sveže posnetke pogrešane Peng Šuai, medtem ko je bil svetovni pritisk na Peking vse večji. Vsi so en glas poudarjali, da želijo preverljive dokaze, da je s Peng vse v redu.

Najnovejši posnetek je objavil Hu Xijin , glavni urednik državnega časopisa Global Times. Posnetek prikazuje, kako je pogrešana kitajska teniška igralka na turnirju mlajših teniških igralcev. Hu je posnetke objavil na Twitterju, platformi, ki je na kitajskem uradno prepovedana. Trdi, da je bil posnetek posnet v nedeljo, a se tega ni dalo preveriti. Naslednji posnetek kaže, kako teniška igralka mladim igralcem podpisuje žogice.

Video shot by my colleague Cui Meng at the National Tennis Center showing Peng Shuai signing signature on large-sized tennis balls at the opening ceremony of Junior Tennis Challenger Final, a way of inspiring more kids to play tennis as hobby and may also as career pic.twitter.com/Sbyj5V5a7Y — Qingqing_Chen (@qingqingparis) November 21, 2021

"Čeprav je so posnetki pozitivna stvar, še vedno ostaja nejasno, ali je svobodna, da lahko sama sprejema odločitve in da lahko ukrepa sama. " Foto: Guliverimage

Tiskovni predstavnik združenja teniških igralk (WTA) je dejal, da zadnji posnetki niso dovolj in da imajo še vedno pomisleke, ali je s 35-letno teniško igralko vse v redu. Pozneje se je na to odzval tudi, Steve Simon, izvršni direktor združenja WTA.

"Čeprav so posnetki pozitivna stvar, še vedno ostaja nejasno, ali je svobodna, da lahko sama sprejema odločitve in da lahko ukrepa sama. Torej brez prisile. Sam video ni dovolj. Kot sem že na začetku povedal, sem še vedno zaskrbljen zaradi njenega zdravja in varnosti ter da se obtožbe o spolnem napadu cenzurirajo in pometajo pod preprogo. Jasno sem dal vedeti, kaj se mora zgoditi. Naš odnos s Kitajsko je še vedno na razpotju."

Večerja v restavraciji v Pekingu, kjer nazorno pokažejo, kateri datum je

Pozneje se je še pojavil posnetek Peng Šuai, kako večerja v eni izmed restavracij, kjer se pogovarja s svojim trenerjem in še dvema ženskama. Ta večerja naj bi se zgodila že v soboto. Tema pogovorov je o teniških dvobojih. Moški, ki sedi, pravi, da je "jutri 20. november". Toda ga ena od žensk za mizo popravi in reče, da "danes 21. november".

Zaskrbljen je tudi Roger Federer. Foto: Gulliver/Getty Images

A kot kaže po prvih odzivih ti posnetki niso prepričali športnih organizacij in zahodnih oblasti (oglasili so se tudi iz Bele hiše in Združenih narodov op. p.), saj ti pravijo, da posnetke ne morejo preveriti in ne dokazujejo, da je kitajska športna zvezdnica varna in zdrava.

Federer: Očitno je položaj zaskrbljujoč

Eden prvih teniških zvezdnikov, ki se je odzval na to, je bil Novak Đoković, prvi igralec sveta. Mnogi so pogrešali odziv Rogerja Federerja. Baselčan se je vendarle oglasil v soboto in njegove besede zagotovo imajo veliko težo. "Ona je ena naših najboljših igralk in nekdanja prva igralka sveta. Očitno je položaj zaskrbljujoč. Upam, da je varna," so besede 40-letnega Federerja povzeli pri Guardianu.