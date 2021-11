Tudi Novak Đoković šokiran nad skrivnostnim izginotjem igralke

Foto: Guliverimage

Novak Đoković je v ponedeljek po uvodnem dvoboju na turnirju najboljše osmerice v Torinu izrazil veliko skrb zaradi izginotja Šuai Peng. O njej že nekaj časa ni ne duha ne sluha, potem ko je nekdanjega visokega politika obtožila spolnega napada. Kitajski uradniki niso hoteli odgovarjati na ta vprašanja, zapis Pengove pa je bil pol ure po objavi izbrisan.

"Nimam veliko informacij o tem. Za to sem slišal pred enim tednom, in če sem iskren, sem šokiran, da je pogrešana. Še več, to je nekdo, ki sem ga v preteklih letih srečeval na turneji. Drugega ne morem povedati kot to, da upam, da je z njo vse v redu. Grozno je. Lahko si le predstavljam, kako se počuti njena družina," je povedal 34-letni Beograjčan.

V ponedeljek se je oglasil tudi Andrea Gaudenzi, predsednik WTA, ki je dejal, da je zelo zaskrbljen zaradi Šuai Peng, čeprav z več strani prihajajo informacije, da je z njo vse v redu.

Nekateri navijači so ga narobe razumeli. Foto: Gulliver/Getty Images

Narobe so ga razumeli

Đoković je utišal tudi nekatere govorice, da naj bi kariero končal po dveh letih. O tem je dejal, da so ga navijači v Torinu narobe razumeli. "Mislim, da (upokojitev, op. p.) še ni za vogalom. Še vedno mislim, da mi je ostalo še nekaj let v nogah, srcu in glavi. Dokler bo tako, bom nadaljeval. Res obožujem ta šport," je še povedal Nole, ki je v ponedeljek še sedmič v karieri dvignil pokal za najboljšega igralca v sezoni in prehitel legendarnega Peta Samprasa.