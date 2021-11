Kje je nekdanja prva igralka sveta, ki naj bi bila posiljena, in kaj se dogaja z njo?

Gaoli Zhang Foto: Guliverimage

Duh je ušel iz stekleničke. 35-letna Pengova je 75-letnega Zhanga nedavno obtožila, da jo je prisilil k seksu z njim. Razkritje o zlorabi je bilo del daljše objave, ki jo je naložila na Weiboju, kitajski različici omrežja Facebook. Kitajske oblasti so po pol ure zapis izbrisale, a je ta vseeno dosegel medije.

Kmalu za tem je prišlo v medije, da je Pengova pogrešana. Na družbenih medijih so se mnogi začeli spraševati, kam je izginila. Med drugim se je oglasilo nekaj zelo priznanih igralk, na primer Martina Navratilova in Chris Evert. Ob tem so mnogi pozivali WTA, naj se končno odzove na trenutno situacijo. Oglasil se je Steve Simon, izvršni direktor združenja WTA. Sporočilo je bilo jasno.

Yes, these accusations are very disturbing. I’ve known Peng since she was 14; we should all be concerned; this is serious; where is she? Is she safe? Any information would be appreciated.🙏 https://t.co/RH0aYCDqQm