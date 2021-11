Pismo pogrešane Kitajke, ki vzbuja še večje skrbi in dvome

Peng Shuai naj bi sporočila, da zadnje navedbe o njej niso resnične. "Nedavne novice, ki so bile objavljanje na uradni strani WTA, niso bile potrjene ali preverjene pri meni," piše v sporočilu, ki ga naj bi ga napisala Peng Šuai.

"Novice, vključno s spolnim napadom, niso resnične. Nisem pogrešana, prav tako nisem ogrožena. Doma počivam in z mano je vse v redu. Hvala, ker vas skrbi zame," piše v elektronskem sporočilu, ki je naslovljeno na združenje WTA. Ob tem je Pengova še zahtevala, da jo v prihodnje prosijo za njeno soglasje, preden kaj objavijo.

Izjava, ki jo je objavil kitajski medij CGTN, ta je v državni lasti, vzbuja dodatne dvome o njeni varnosti in tem, kje je trenutno kitajska teniška igralka. "Težko verjamem, da je Peng Šuai dejansko napisala elektronsko sporočilo, ki smo ga prejeli. WTA in ostali potrebujemo neodvisen in preverljiv dokaz, da je varna, " je izjavil Steve Simon, izvršni direktor združenja WTA.

Sporočilo, ki naj bi ga napisala Peng Šuai. Ta vzbuja veliko dvomov.

From Chinese state media, “from” Peng Shuai. Deeply dubious. pic.twitter.com/XJkB169VD9 — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) November 17, 2021

Po tem je še enkrat poudaril, da je treba njene obtožbe o spolnem napadu podrobno in necenzurirano. "Glas žensk je treba slišati in spoštovati. Ne sme se jih cenzurirati."

Gaoli Zhang Foto: Guliverimage

Pengova je pred kratkim razkrila, da jo je v spolne odnose prisilil visoki član kitajske komunistične partije Gaoli Zhang. Petinsedemdesetletni Zhang je naloge podpredsednika kitajske vlade opravljal od 2013 do 2018 in sodi v krog najožjih zaveznikov kitajskega predsednika Xi Jinpinga.

Razkritje o zlorabi je bilo del daljše objave, ki jo je naložila na Weibo, kitajsko različico omrežja Facebook. Kitajske oblasti so po pol ure zapis izbrisale, a je ta vseeno dosegel medije. Od takrat s Peng Šuai nihče ni bil v neposrednem stiku.

Petintridesetletna v kitajskem tenisu veliko pomeni. V dvojicah je osvojila dva turnirja za grand slam (Wimbledon 2013, OP Francije 2014).

Đoković je bil šokiran, zaskrbljena tudi Osaka

Veliko zaskrbljenost sta izrazila tudi Novak Đoković in Naomi Osaka. "Nimam veliko informacij o tem. Za to sem slišal pred enim tednom, in če sem iskren, sem šokiran, da je pogrešana. Še več, to je nekdo, ki sem ga v preteklih letih srečeval na turneji. Drugega ne morem povedati kot to, da upam, da je z njo vse v redu. Grozno je. Lahko si le predstavljam, kako se počuti njena družina," je pred dnevi povedal 34-letni Beograjčan.