Tudi Osako skrbi, kam je izginila kitajska igralka

Naomi Osaka, nekdanja prva igralka sveta, je svoj zapis, v katerem se sprašuje, kje je kitajska igralka, delila na družbenih omrežjih. Shuai Peng je namreč izginila po razkritju, da jo je v spolne odnose prisilil visoki član kitajske komunistične partije Gaoli Zhang.

"Cenzura nikoli in za nobeno ceno ni dobra"

Od takrat o Pengovi ni ne duha ne sluha in mnogi se sprašujejo, kje je nekdanja prva igralka sveta v dvojicah. Zato je svoj glas dvignila tudi japonska teniška zvezdnica in zahtevala, da se mora Pengovo na vsak način zaščititi.

"Pred kratkim so me obvestili, da je moja kolegica izginila kmalu po tem, ko je sporočila, da so jo spolno napadli. Cenzura nikoli in za nobeno ceno ni dobra. Upam, da so Shuai Peng in njena družina varni in zdravi. Šokirana sem nad nastalim položajem in pošiljam ji najboljše pozdrave," je zapisala Naomi Osaka.

Trdijo, da je na varnem, a nihče še ni bil z njo v stiku

35-letna Pengova je 75-letnega Zhanga nedavno obtožila, da jo je prisilil k seksu z njim. Razkritje o zlorabi je bilo del daljše objave, ki jo je naložila na Weiboju, kitajski različici omrežja Facebook. Kitajske oblasti so po pol ure zapis izbrisale, a je ta vseeno dosegel medije.

Z več strani, vključno od kitajske teniške zveze, je sicer prišla potrditev, da je Shuai Peng na varnem in da ni ogrožena, a do zdaj še nihče ni bil z njo v neposrednem stiku.

Njeni uspehi na igrišču

Pengova, nekdanja 14. teniška igralka sveta med posameznicami, je v posamični konkurenci devetkrat zaigrala v finalih na turnirjih WTA, od tega je osvojila dva naslova leta 2016 v Tianjinu in leta 2017 v Jiangxiju. V konkurenci dvojic je na turnirjih WTA osvojila 23 naslovov.

Leta 2014 na OP ZDA v New Yorku se je kot komaj tretja Kitajka v zgodovini, po Jie Zheng in Na Li, prebila v polfinale turnirja za veliki slam v posamični konkurenci.