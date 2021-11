Dan, ko je Novak Đokovič postal človek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letošnja teniška sezona se bliža h koncu. Zato smo pogledali nekaj najbolj izstopajočih in razburljivih dogodkov, ki so se dogajali v letošnji sezoni. Bile so solze, bila je sreča, bila so presenečenja … In bila je tudi tišina.

Tudi letošnja teniška sezona ni bila nobena izjema. Veliko se je dogajalo, dobili smo nove junake, videli pa smo lahko eno večjih presenečenj v zgodovini tenisa. A letošnja sezona ima tudi zelo močan slovenski pridih, za katerega je poskrbela naša Tamara Zidanšek.

Tamara Zidanšek je v Sloveniji poskrbela za pravo teniško evforijo. Foto: Guliverimage

Tamara Zidanšek je poskrbela za francosko pravljico

Za pravo teniško evforijo v Sloveniji je poskrbela Tamara Zidanšek, slovenska teniška igralka, ki se je uvrstila v polfinale OP Francije. Pred turnirjem ni nihče verjel, da bi lahko 23-letna igralka prišla tako daleč. A iz dvoboja v dvoboj je slovenska teniška junakinja pokazala vedno boljšo igro. Zidanškova je postala prva igralka po Mimi Jaušovec, ki se je prebila v polfinale turnirja za grand slam. Mimi je to nazadnje uspelo pred 38 leti (OP Francije 1983), ko se je prebila do finala. Leta 1977 pa je tam tudi zmagala. Tamarin pohod je v polfinalu ustavila Anastazija Pavljučenko (7:5 in 6:3).

Emma Raducanu je poskrbela za eno največjih presenečenj v zgodovini tenisa. Foto: Guliverimage

Talent, katerega že dolgo ne pomnijo

Za največje presenečenje je poskrbela takrat šele 18-letna Emma Raducanu, "ki je prišla od nikjer" (bila je uvrščena na 338. mesto lestvice WTA). Emma se je po končani srednji šoli odločila, da bo poskusila tudi na turneji WTA. Nase je opozorila že v Wimbledonu, na OP ZDA pa je prišla vse do konca. Tega niso pričakovali niti največji teniški strokovnjaki, potem ko se je skozi kvalifikacije prebila do zmage na turnirju za grand slam. Mlada Britanka, ki jo nekateri označujejo za športnico za milijardo dolarjev, sezono končuje na 20. mestu.

Roger Federer je nazadnje igral Wimbledonu. Foto: Guliverimage

Mnogi so ga čakali, a je tudi kmalu odšel

Rogerja Federerja zaradi poškodbe kolena dolgo ni bilo na spregled. Prvič se je na igrišču pojavil šele marca v Dohi, nazadnje pa smo ga lahko videli igrati 7. julija v Wimbledonu, kjer ga je presenetljivo izločil Poljak Hubert Hurkacz.

Nato je kot strela z jasnega udarila novica, da ga do prihodnje sezone ne bomo več videli na igrišču. Pred dnevi je že odpovedal OP Avstralije, ki je na sporedu januarja. Še več, kot je sam dejal, bo "presenečen, če bo igral v Wimbledonu". Švicar se zaveda, da se bliža njegov konec, a kot je dejal, bi se rad poslovil na igrišču. Vedno več jih dvomi, da se bo 40-letnik še kdaj vrnil na najvišjo raven.

Novak Đoković je na OP ZDA ganilo do solz že med dvobojem. Foto: Guliverimage

Ko je Novak Đoković postal človek in še bolj priljubljen

V tenisu po končanih dvobojih velikokrat vidimo solze, srečo in ne nazadnje tudi obup. Novak Đoković v New Yorku, kjer poteka OP ZDA, nikoli ni bil najbolj priljubljen. A letos, ko je tam lovil svojo rekordno 21. lovoriko za grand slam, se je nekaj premaknilo. V finalu, ki ga je na koncu izgubil, se je ameriško občinstvo postavilo na njegovo stran. To je Srba tako ganilo, da je sredi dvoboja zajokal.

Rafael Nadal je predčasno končal sezono. Foto: Guliverimage

Bo v Avstralijo prišel le Nadal?

Eden tistih, ki je letos igral bolj malo, je tudi Rafael Nadal, zagotovo najboljši igralec na pesku. Španec letos ni našel prave forme na pesku, potem ko je moral v polfinalu Pariza priznati premoč Novaku Đokoviću. Pozneje ga je od teniških igrišč oddaljila poškodba stopala.

A zdaj se zdi, da ima Majorčan še največ možnosti, da igra na OP Avstralije in da bo edini predstavnik "velike trojice". Znano je že, da Federerja ne bo v Melbournu, zelo negotov pa je tudi nastop Novaka Đokovića. Srb vse do danes ni razkril, ali je cepljen. A bolj kot ne je jasno, da bodo morali biti igralci polno cepljeni, če bodo želeli igrati na uvodnem turnirju za grand slam.

Leylah Fernandez je igrala v finalu OP ZDA. Foto: Guliverimage

Nova generacija na obzorju

V moškem delu že dolgo časa napovedujejo pohod nove generacije, a za zdaj jim pravi preboj še ni uspel. Trdnjavo "stare generacije" trenutno najbolje brani Novak Đoković. Drugače je v ženski konkurenci, ko sta na veliki oder stopili Emma Raducanu in Leylah Fernandez, finalistki OP ZDA. Serena je še vedno zraven, a se vse težje spopada z močnimi udarci mlajših igralk.

Šele 25-letna Ashleigh Barty, trenutno prva igralka sveta, se zdi že precej zrela v družbi britanske in kanadske najstnice. Zelo zanimivo bo videti, kaj jima bo uspevalo v prihodnjem letu.

Aleksander Zverev je na OI v Tokiu osvojil zlato medaljo. Foto: Reuters

Vse obtožbe o nasilju mu niso prišle do živega

Zelo pestro sezono je imel Aleksander Zverev, potem ko ga je Olga Šaripova, nekdanje dekle, obtožilo nasilja. Nemec je vse obtožbe zanikal, združenje ATP pa ta primer še preiskuje. A to Zvereva na teniškem igrišču ni vrglo s tira. Štiriindvajsetletni Nemec je letos zmagal na petih turnirjih. Med njimi najbolj izstopa zlata olimpijska medalja. Na poti do nje je v polfinalu premagal tudi Novaka Đokovića.

Naomi Osaka je priznala, da se je borila s tesnobo. Foto: Guliverimage

Psihične težave Naomi Osaka

OP Francije so zagotovo zaznamovale težave Naomi Osaka. Nekdanja prva igralka sveta se je namreč odločila, da ne bo hodila na novinarske konference. Pozneje, ko so ji grozili z izključitvijo, se je kar umaknila z OP Francije. "Mislim, da je najbolje za turnir, preostale igralce in moje počutje, da se umaknem. Torej, da se vsi lahko osredotočijo na tenis in da se OP Francije nadaljuje," je takrat zapisala Osaka.

Zdelo se je, da Naomi Osaka živi svoje sanje. V karieri je osvojila štiri turnirje za grand slam, revija Forbes pa je celo objavila, da je Osaka trenutno najbolje plačana športnica na svetu. A kot kaže, se za tem skrivajo bolečina in težave. Teniška igralka je priznala, da se je borila z depresijo vse od leta 2018. Od tistega leta, v katerem je zmagala na prvem turnirju za grand slam. Njena odločitev na OP Francije, jo je spremljala še kar nekaj časa.

Tribune na letošnjem OP Avstralije so prve dni samevale. Foto: Guliverimage

Tišina na stadionih

Pri športnih dogodkih najboljše vzdušje naredijo polne tribune. Letos so bile tribune prvih pet dni zaradi pandemije covid-19 popolnoma prazne. Tudi v nadaljevanju je bilo število gledalcev omejeno. Na igrišču Philippe-Chatrier je bilo lahko le tisoč gledalcev.

Zelo omejeno je bilo tudi v Wimbledonu, ko so gledalci stali v vrsti in kazali dokazila o cepljenju. Virus je sicer še vedno med nami, a prihodnje leto bodo tribune polne. Iz Melbourna so že sporočili, da bodo januarja 2022 na OP Avstralije tribune polne.

Stefanos Cicipas si je po mnenju mnogih vzel preveč časa za odmore. Foto: Guliverimage

Sprememba …

Združenje ATP naj bi načrtovalo pravilo o dolžini obiska stranišča. Za to je poskrbel predvsem Stefanos Cicipas … Prvi se je pritožil Andy Murray, ko je Grka nenavadno dolgo čakal, da se vrne s stranišča.

Od takrat naprej se je vse bolj govorilo o Cicipasovih dolgih odmorih. Režiserji teniških prenosov so Grku celo merili čas, koliko časa porabi, da se vrne na igrišče.