Se je eden največjih dokončno poslovil? #video

Po porazu Rogerja Federerja v četrtfinalu teniškega turnirja v Wimbledonu so se takoj začela pojavljati vprašanja o tem, ali je bil to njegov zadnji nastop na sveti travi. Kaj je eden največjih športnikov vseh časov razkril na novinarski konferenci? Spregovoril je tudi o morebitnem koncu kariere.

Gledalci so mu skandirali: "Še eno leto." Foto: Guliverimage

Vzeti si mora nekaj dni

Roger Federer je v sredo v četrtfinalu turnirja izgubil proti Poljak Hubertu Hurkaczu (6:3, 7:6 (4), 6:0) in se nekoliko presenetljivo poslovil od tekmovanja. Ob odhodu z igrišča so mu številni gledalci skandirali: "Še eno leto." Švicar bo prihodnji mesec praznoval 40. rojstni dan in dejstvo je, da se konec njegove športne kariere vse bolj bliža. Tega, ali je bil to njegov zadnji nastop v Wimbledonu, ne ve niti Federer sam.

"Ne vem, res ne vem. Moram se zbrati. Moj cilj je vedno bil, da še enkrat igram v Wimbledonu. Prvotni cilj je bil, da igram lani, a se to ni zgodilo. Poleg vsega je udarila še pandemija. Uspelo mi je letos in zaradi tega sem res vesel. Po Wimbledonu se moramo usesti in pogovoriti. Zdaj ga je očitno konec. Vzeti si moram nekaj dni," je povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, navdušen nad gledalci in vzdušjem na tribunah. Z njimi je v zadnjih letih stkal posebno vez.

V Wimbledonu ima veliko podporo britanskih navijačev.

Ne ve, kaj ga čaka za vogalom

Osemkratni zmagovalec wimbledonskega turnirja je na novinarski konferenci razkril, da se bo še isti večer pogovoril s člani svoje ekipe, o njegovi prihodnosti pa se bodo pogovarjali tudi v prihodnjih dneh. Pogovoriti se morajo o tem, kaj mora storiti, da bo v boljši formi in bolj konkurenčen.

"Pravzaprav sem vesel, da sem letos po vsem tem, kar sem doživel, prišel tako daleč. Seveda, rad bi igral še enkrat, ampak pri mojih letih ne veš, kaj te čaka za vogalom," je razkril eden najboljših teniških igralcev vseh časov.

Pod vprašajem je tudi nastop na olimpijskih igrah. Foto: Guliverimage

V zadnjih tednih videli smo videli kar nekaj odpovedi nastopov na olimpijskem teniškem turnirju. Nastop sta odpovedala tudi Rafael Nadal in Serena Williams. Če je Federer v preteklosti trdil, da so OI zanj eden glavnih ciljev, danes njegov nastop v Tokiu ni več tako samoumeven.

"Vzel si bom nekaj časa in se usedel. Se opravičujem, če se ponavljam. Wimbledona je konec in nisem še sprejel odločitve, kako naprej. Več od tega vam ne morem povedati. Usedli se bomo in slej kot prej se bom oglasil. Zaradi vseh, moje družine, ekipe in tako dalje."

Očitno še ni rekel zadnje. Foto: Guliverimage

Rad bi še igral

Baselčan se prav tako ni mogel izogniti vprašanju, ali razmišlja o upokojitvi. Tudi v tem primeru ni mogel ponuditi konkretnega odgovora. Pomembno bo, kakšna bosta njegovo fizično in psihično stanje. "Če sem iskren, sem vedel, da bo težko. Moram si vzeti čas in sprejeti pravo odločitev. Cilj je, da igram še naprej," je v smehu dodal Federer.