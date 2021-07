Đoković gladko v polfinale, na delu še Federer

Kot prvi je na osrednje igrišče stopil Novak Đoković, njegov nasprotnik je bil Madžar Marton Fucsovics, ki se do letos na sveti travi ni prebil dlje kot do drugega kroga. Igralca sta odigrala svoj tretji medsebojni obračun in še v tretje je bil boljši srbski teniški zvezdnik, ki lovi svojo že 20. zmago za turnir za grand slam. Đoković je po dveh urah in 20 minutah slavil s 6:3, 6:4 in 6:4 in se tako 41. v karieri zavihtel med najboljše štiri na grand slamih.

Obenem Srb ostaja v igri tako za sezonski grand slam, potem ko je dobil OP Avstralije in Francije. Vse štiri turnirje velike četverice je nazadnje uspelo dobiti Avstralcu Rodu Laverju daljnega leta 1969. Hkrati bi lahko Beograjčan na vrhu večne lestvice po naslovih izenačil Španca Rafaela Nadala in Švicarja Rogerja Federerja z 20. naslovi.

Srb ostaja v igri za sezonski grand slam. Foto: Guliverimage

Đoković je doslej na Wimbledonu oddal le en niz, prvega na turnirju proti Domačinu Jacku Draperju, nato pa je bil brezhiben v naslednjih 15 nizih. Le enkrat v zadnjih petih nastopih je moral niz reševati v podaljšani igri.

Tudi tokrat je od samega začetka pokazal, kdo je gospodar na osrednjem igrišču. Povedel je s 5:0, nato malce popustil in dopustil odvzem servisa, a niz zanesljivo dobil s 6:3. V drugem je bil Madžar bolj konkurenčen, odločilni "break" pa je Srbu uspel v deveti igri.

Tretji niz je 19-kratni zmagovalec največjih turnirjev začel z odvzemom servisa, imel nekaj težav v naslednji igri, a jih rešil in nato zanesljivo krmaril do še 77. zmage v Wimbledonu, jubilejnega desetega nastopa v polfinalu na sveti travi in skupno že 315. posamične zmage na turnirjih velike četverice.

"Mislim da je bila to solidna predstava. Začel sem dobro, potem pa napravil nekaj napak v igri. Vseeno sem suvereno zaključil niz. V nadaljevanju je bil očitno dovolj en 'break'. Vesel sem. Vsa čast tudi Martonu, da se je boril in mi otežil delo, za njim je res dober turnir," je takoj po dvoboju dejal Đoković.

Na delu še Federer

Za njima bo na igrišče stopil Roger Federer, ki je na letošnjem turnirju postavljen kot šesti nosilec. Njegov nasprotnik bo Poljak Hubert Hurkacz. Igralca sta se edinkrat pomerila leta 2019 v Indian Wellsu, ko je bil po dveh nizih boljši Švicar.

V preostalih dveh četrtfinalnih dvobojih sta se na igrišču številka ena najprej pomerila Karen Kačanov in Denis Šapovalov, zmage s 3:2 v nizih pa se je veselil Kanadčan, ki se bo v polfinalu srečal z Đokovićem. Kanadčan se je prvič v karieri uvrstil med najboljše štiri na turnirjih velike četverice. Pred letošnjim Wimbledonom je v četrtfinalu igral le lani na OP ZDA.

Za njima bosta na igrišče stopila še Matteo Berrettini in Felix Auger-Aliassime.